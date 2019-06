Apex Legends: svelati due trailer tramite un leak, ecco le novità in arrivo

Apex Legends sta per rinnovarsi con una Stagione 2 che promette faville: ora, sono emersi ben due trailer tramite un leak. Eccoli per voi.

Apex Legends si sta preparando alla seconda stagione: mentre i draghi, noti come Flyer, girano per la mappa rubando casse, i canali social del gioco hanno iniziato a condividere alcuni messaggi misteriosi. Qualcosa sta per accadere e i giocatori del battle royale di Respawn Entertainment sono pronti ad accogliere le novità, in arrivo la prossima settimana. Già ora, però, possiamo scoprire qualcosa di nuovo.

Sono infatti emersi ben due trailer tramite un leak, segnalati tramite Resetera, che svelano che il 2 luglio sarà reso disponibile l’evento Battle Charge. Sarà poi resa disponibile la nuova Leggenda, Natalie “Wattson” Paquette, oltre alla modalità Classificata e nuove skin leggendarie. Ci sarà anche una nuova arma, la L-Star, e il Pass Battaglia della stagione 2 che darà accesso a sfide simili a quanto siamo abituati a trovare all’interno di Fortnite.

Per ora non possiamo fare altro che attendere: probabilmente Respawn Entertainment ed Electronic Arts ufficializzeranno presto tutte le informazioni su Apex Legends. Nel frattempo, ammiriamo anche il secondo trailer trapelato.

Diteci, cosa ne pensate di questi filmati di Apex Legends? Le novità in arrivo sono interessanti, secondo, voi, oppure avreste preferito vedere qualcosa di diverso?