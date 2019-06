Apex Legends: arriveranno dei draghi di taglia enorme, secondo un dataminer

Apex Legends ha accolto nel Canyon dei Re i draghi: i dataminer credono però che quelli visti fino a questo momento siano solo dei cuccioli.

Apex Legends, dopo una prima stagione sottotono, sembra essere pronto a stupire i giocatori con tanti nuovi contenuti. Durante l’EA Play dell’E3 2019 abbiamo avuto modo di scoprire alcuni dettagli sulla seconda stagione, che proporrà un nuovo personaggio: Wattson. Come i fan del gioco sanno, però, pare che ci sia qualcos’altro in serbo per noi. Nell’ultimo periodo, infatti, sono apparsi dei draghi, noti come Flyer, all’interno del Canyon dei Re.

Queste creature sono state viste aggirarsi per la mappa, rubando di tanto in tanto le casse delle armi dei giocatori morti. I draghi sono colpibili ed è persino possibile ucciderli, anche se per ora non pare che sia una pratica particolarmente utile. Secondo quanto dichiarato da un dataminer, inoltre, questi Flyer sono solo una versione piccola della propria specie e, ad un certo punto, arriveranno i veri draghi, molto più grandi.

So to everyone thinking the current flyers are pushovers… my theory is that these are the scouts, the little guys, we'll have bigger ones, and swarms soon enough. Also MU1_Leviathan realllllly makes me think we'll be seeing a third larger leviathan. (Probably the real L001) pic.twitter.com/TWjwUc8U4J — That1MiningGuy (@That1MiningGuy) June 19, 2019

A questo punto è facile pensare che le bestie porteranno distruzione nel Canyon, modificando alcune location come avviene con regolarità sull’isola di Fortnite. Ovviamente si tratta di pure speculazioni e non di informazioni ufficiali. I dataminer, inoltre, affermano che i Flyer sono arrivati nel Canyon non per puro caso, ma in seguito all’azione di una Leggenda ancora non presentata, Crypto.

Il nuovo personaggio sarebbe un hacker che ha disattivato la recinzione attorno al Canyon permettendo alle creature di entrare. Esiste quindi la possibilità che Wattson non sia l’unico personaggio introdotto nella Stagione 2 di Apex Legends. Diteci, voi cosa ne pesante di queste informazioni? Pensate che ci sia un fondo di verità, oppure vi sembrano improbabili?