Apple VR, il visore potrebbe essere il più costoso in commercio?

Un po’ tutte le aziende del settore hardware sono entrate almeno una volta all’interno del mondo della realtà virtuale. L’unica che manca ancora all’appello è Apple. Ovviamente come i più appassionati sicuramente sapranno, la casa di Cupertino è nota per introdurre nuove tecnologie una volta che esse siano mature e che funzionino nel modo giusto unite a tutto l’ecosistema della grande mela. Proprio in questi giorni, si è riparlato del fantomatico visore di Apple che ritorna ancora una volta in auge.

Secondo una fonte del sito “The Information”, il caschetto per la realtà virtuale sarebbe già in produzione, e dovrebbe arrivare sul mercato per il 2022. Ma non è finita qui, perché la fonte ha fatto una descrizione ben dettagliata del Visore VR. Due schermi 8K, pronto per la mixed reality e stand-alone. Lo stesso sito in realtà aveva parlato del progetto già un paio di anni fa, e il nome in codice all’epoca era N301. La cosa che ovviamente ha fatto discutere è il prezzo di vendita, che dovrebbe aggirarsi intono ai 3000 dollari.

Abbiamo inoltre la possibilità di vedere anche un piccolo disegno fatto sempre da The Information che mostra come dovrebbe poi essere nella realtà il Visore di Apple. Il rapporto afferma che tutta la parte frontale è realizzata con un materiale a rete leggera che blocca tutta la luce esterna. L’archetto è apparentemente intercambiabile, con audio spaziale integrato. Apple sembra poi aver optato per 12 telecamere, incluse quelle per gli occhi.

Le telecamere esterne ci passeranno le informazioni dal mondo reale a colori ad alta risoluzione per la realtà mista, oltre a consentire il tracciamento delle mani. A questo punto quindi non ci resta che attendere delle notizie ufficiali da parte della casa di Cupertino, anche se sappiamo che ci vorrà ancora molto tempo, conoscendo i tempi della grande mela.

Ovviamente queste sono soltanto supposizioni e primi rumor del visore, quindi prendete la notizia per quello che è. Se ci saranno novità saremo qui a raccontarvele. Voi cosa ne pensate del visore di Apple? Secondo voi potrebbe diventare un leader anche in questo settore? Fatecelo sapere con un commento nell’area dedicata!