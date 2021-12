ARC Raiders, il nuovo gioco dell’ex boss di EA sarà ai TGA 2021: ecco il teaser

Tra le tante anteprime dei The Game Awards 2021 ci sarà anche quella di ARC Raiders. Il titolo è decisamente avvolto nel mistero, ma c’è un motivo ben preciso per parlarne: è infatti il primo videogioco di Embark, una software house nata oramai da ben tre anni che risponde al nome di Patrick Soderlund.

Chi conosce molto bene il nome dei videogiochi, il nome Soderlund non giunge nuovo. Si tratta infatti dell’ex CDO di Electronic Arts, che ha guidato la società per diverso tempo, fino al 2018. Soderlund ha passato ben 12 anni all’interno del publisher di Redwood ed ha collaborato anche con DICE, nel ruolo di CEO. Dopo aver lasciato la società ha appunto fondato Embark e da allora il team di sviluppo si è dotato di talenti provenienti anche da DICE. Ora, dopo anni di lavoro, il loro primo videogioco è pronto per essere svelato ai The Game Awards 2021.

Nella giornata di ieri, lo studio ha aperto il profilo Twitter di ARC Raiders, il nome del loro primo videogioco. Il progetto è ancora avvolto nel mistero, ma il team ha promesso un reveal ai The Game Awards 2021. Tramite il social network, Embark ha anche lanciato il primo teaser, che conferma l’ambientazione sci-fi e niente di più. Difficile, davvero difficile capire anche la storia dietro al gioco, anche se ovviamente qualche elemento si può intuire. Confermata, invece, la terza persona: si tratta infatti di un TPS e non di un FPS . Ovviamente per sapere maggiori dettagli in merito sarà necessario attenere la kermesse in diretta da Los Angeles.

I The Game Awards 2021 andranno in onda nella notte tra il 9 e il 10 dicembre. Durante la serata saranno previsti diversi annunci e secondo il conduttore Geoff Keighly ci saranno momenti che lasceranno a bocca aperta tutti i giocatori che assisteranno allo show. Mancano poco meno di 48 ore all’evento e vedremo se l’hype sarà rispettato.