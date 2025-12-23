L'industria videoludica è piena di annunci roboanti che poi si trasformano in attese interminabili, e Ark 2 rappresenta forse uno dei casi più emblematici di questo fenomeno. Rivelato in pompa magna durante i The Game Awards del 2020 con tanto di Vin Diesel come protagonista, il sequel del celebre gioco di sopravvivenza con dinosauri arriverà soltanto nel 2028, otto anni dopo il suo annuncio iniziale. La notizia è arrivata direttamente da Jeremy Stieglitz, co-fondatore di Studio Wildcard, durante l'Investor Day dell'editore Snail Games, in un'intervista rilasciata a Brian Crecente di Epic Games.

La strategia adottata dallo studio californiano per gestire lo sviluppo rappresenta un approccio particolarmente prudente, che parte dall'esperienza acquisita con il lancio travagliato del primo capitolo. Stieglitz ha spiegato che il team ha scelto di procedere per fasi graduali piuttosto che puntare tutto su un rilascio diretto del sequel completo. Questa decisione nasce dalla consapevolezza che servisse apprendere molto di più sia sul fronte tecnologico che su quello delle meccaniche di gioco, riducendo così i rischi associati al lancio di un prodotto standalone.

Il ponte verso Ark 2 sarà costituito da Ark: Survival Ascended, la versione rimasterizzata del gioco originale che ha già superato i 4 milioni di copie vendute. Questo titolo fungerà da laboratorio vivente per testare gradualmente le innovazioni destinate al sequel. L'elemento chiave di questa strategia arriverà verso la fine del 2027 con Legacy of Santiago, un'espansione che fungerà da prequel narrativo e introdurrà le meccaniche pensate per Ark 2. Il titolo non è casuale: Santiago è proprio il personaggio interpretato da Vin Diesel nel sequel.

Un approccio prudente che trasforma l'attesa in sperimentazione controllata

La filosofia dietro questa scelta è chiara nelle parole del co-fondatore: testare tutto in un ambiente live permette allo studio di raccogliere feedback costanti e iterare rapidamente, correggendo eventuali errori senza compromettere l'intero progetto. Se qualcosa non dovesse funzionare perfettamente, ci sarà modo di aggiustare il tiro prima del lancio definitivo del 2028, evitando il rischio di rilasciare un prodotto che non soddisfi le aspettative accumulate in anni di attesa.

Resta ancora aperta la questione relativa al coinvolgimento effettivo di Vin Diesel nel progetto. Stieglitz ha ammesso con insolita franchezza che l'ampiezza della trama dipenderà direttamente dalla disponibilità della star hollywoodiana. Lo studio ha preparato scenari narrativi diversi a seconda del tempo che l'attore potrà dedicare alle riprese motion-capture: una storia più ambiziosa se si riuscirà ad ottenere più giorni di registrazione, una versione più contenuta se il suo contributo sarà limitato. È una situazione poco comune nell'industria videoludica, dove raramente si ammette pubblicamente questo tipo di condizionamento.

Il piano di Studio Wildcard prevede anche una particolare attenzione verso la comunità esistente. L'obiettivo dichiarato è garantire che i giocatori siano pronti ad abbandonare Ark: Survival Ascended prima di lanciare il sequel, senza lasciare indietro chi continua a divertirsi con il titolo attuale. Per questo motivo è stata pianificata una roadmap ricca di contenuti per il 2026 e 2027, che include l'espansione narrativa Ark: Lost Colony in arrivo questa settimana, il ritorno della modalità competitiva Ark: Survival of the Fittest nel 2026, e un'espansione a tema piratesco chiamata Bob's True Tales: Tides of Fortune.

Particolarmente interessante è l'introduzione di Ark World Creator, un aggiornamento focalizzato sul modding che permetterà alla comunità di creare contenuti personalizzati. Questa mossa dimostra come lo studio voglia mantenere viva l'esperienza attuale mentre prepara il terreno per il futuro. Stieglitz ha inoltre assicurato che gli aggiornamenti per Survival Ascended continueranno anche dopo il lancio di Ark 2, finché esisterà una domanda da parte dei giocatori.

La timeline di Ark 2 racconta una storia di ambizioni ridimensionate e pianificazione realistica. Dopo l'annuncio nel 2020 con finestra di lancio prevista per il 2023, il gioco fu rinviato al 2024, anno in cui invece venne rilasciato Ark: Survival Ascended come soluzione temporanea. Ora il 2028 rappresenta la data ufficiale, sempre che tutto proceda secondo i piani. Un'attesa che, se da un lato testa la pazienza dei fan, dall'altro potrebbe garantire un prodotto finale più solido e meditato rispetto a quanto sarebbe stato possibile con tempistiche più aggressive.