Annunciato durante i The Game Awards 2022, Armored Core 6 Fires of Rubicon non è ancora stato mostrato ufficialmente. Al di là del bellissimo teaser trailer, che ha ufficializzato il nuovo progetto di FromSoftware, ci sono ancora tanti punti da chiarire sul nuovo gioco. Punti che saranno chiariti però decisamente a breve, visto che per il mese prossimo è prevista una lunga diretta streaming di Bandai Namco, con l’obiettivo di svelare proprio alcuni dettagli sul titolo.

Chiamata BNE Fun live 2023, la presentazione andrà in onda il 3 febbraio 2023 alle ore 13:00 italiane e sarà trasmessa su YouTube, in occasione del Taipei Game Show 2023. Non sarà una vera e propria diretta, visto che quel giorno verrà trasmesso un footage pre-registrato, ma è importante la sua durata. Stiamo infatti parlando di una diretta che durerà ben 60 minuti e sarà incentrata sul nuovo gioco.

A partecipare alla diretta ci sarà il game producer Yasunori Ogura, che in FromSoftware riveste anche il ruolo di promotional marketer e che negli ultimi anni ha partecipato a tutti i progetti più recenti del team di sviluppo. La sua presenza fa dunque intuire che non si tratti di una semplice diretta, ma di un vero e proprio show che sarà incentrato sul gioco e sarà volto a svelarne alcuni dei dettagli più importanti. Chiaramente, per scoprire se sarà davvero così, è necessario attendere il 3 febbraio 2023, giorno in cui andrà in onda lo show.

Al momento Armored Core 6 Fires of Rubicon è previsto per il 2023, su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e PC via Steam. Non è ancora chiaro se ci saranno però ritardi o rinvii nello sviluppo, dunque sarà necessario attendere maggiori comunicazioni in merito da parte di FromSoftware. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

