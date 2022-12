Immagine di andare dal vostro negoziante di fiducia per comprare l’ultimo Assassin’s Creed o approfittare del Black Friday per acquistare in sconto The Last of Us Parte 2. Entrate nel negozio, pagare in contanti o con bancomat e poi dritti a casa giocare. Una realtà che per molti di noi è praticamente quotidiana, ma che in Russia potrebbe a breve sparire, grazie a una proposta di legge firmata il 5 dicembre 2022, che estende la lotta alla propaganda LGBT.

Come riportato da Meduza, la nuova legge (che ancora non è entrata in vigore) applicherebbe un giro di vite molto più stretto su tutti i contenuti esistenti. In breve, ogni singolo prodotto culturale come un libro, un film o appunto un videogioco potrebbe essere bollato come propaganda in favore delle minoranze. Esiste anche una lista, redatta a novembre da Yana Lantratova, che include una serie di videogiochi che dovrebbero essere vietati. Tra questi giochi ci sono Assassin’s Creed, The Last of Us, Fallout e molti altri giochi di ruolo, d’azione o sparattutto online che includono rappresentazioni di personaggi omosessuali o gender fluid.

La legge non è ancora entrata in vigore, ma conoscendo la vita politica russa e quanto essa sia in mano a oligarchi e figure molto oscure, probabilmente sarà attivata con pochissime difficoltà. Una volta che la proposta diventerà a tutti gli effetti una legge, mostrare anche solo un contenuto di quella che per il governo sarebbe propaganda LGBT può portare a multe fino a 80.000 Dollari, un’enormità per un paese come la Russia.

Il problema di questa proposta di legge è uno solo: il governo può decidere in maniera autonoma cosa sia propaganda LGBT e cosa no. Per farla breve, anche solo la presenza di un personaggio con tendenze omosessuali o gender fluid potrebbe essere bandito. Una situazione poco chiara, ma che è essenziale per il governo e per gli uomini che controllano la Russia.