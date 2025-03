Assassin’s Creed Shadows in arrivo: prenota su Instant Gaming e ottieni vantaggi esclusivi prima del lancio!

Se siete appassionati della saga di Assassin’s Creed e desiderate immergervi nel Giappone feudale, questa è un'opportunità da non perdere. Su Instant Gaming, potete prenotare Assassin’s Creed Shadows a soli 49,89€, con uno sconto del 29% rispetto al prezzo consigliato di 70€. Il gioco sarà disponibile dal 20 marzo 2025, quindi assicuratevi di bloccare questa straordinaria offerta in anticipo.

Assassin's Creed Shadows, chi dovrebbe acquistarlo?

L’avventura vi porterà in un mondo affascinante e ricco di dettagli, in cui impersonerete due protagonisti con abilità uniche. Nei panni di Naoe, una letale Assassina shinobi, potrete muovervi con agilità e sfruttare la furtività per eliminare i nemici nell'ombra. Con Yasuke, un leggendario samurai, affronterete i combattimenti con potenza e precisione, mettendo alla prova la vostra abilità con la katana. L’esplorazione sarà fondamentale per vivere appieno l’esperienza, tra città castello, porti animati, santuari isolati e paesaggi segnati dalla guerra. Il passaggio delle stagioni e le condizioni atmosferiche dinamiche renderanno il mondo di gioco ancora più realistico e coinvolgente.

Prenotando Assassin’s Creed Shadows su Instant Gaming, avrete accesso a contenuti esclusivi che arricchiranno la vostra avventura. Il preordine include la missione bonus “Solo come un cane” e il set di armi “Claws of Awaji”, permettendovi di ottenere vantaggi speciali sin dall’inizio del gioco.

Oltre al combattimento e all’esplorazione, avrete la possibilità di creare la vostra rete di spie per raccogliere informazioni sui nemici e pianificare le missioni con precisione. Costruire e personalizzare il vostro rifugio sarà un altro aspetto fondamentale del gioco, dove potrete addestrare nuove reclute, migliorare l’equipaggiamento e interagire con personaggi chiave per rafforzare la vostra lega di shinobi.

Prenotando Assassin's Creed Shadows su Instant Gaming, avrete accesso a contenuti esclusivi che arricchiranno la vostra avventura. Il preordine include la missione bonus "Solo come un cane" e il set di armi "Claws of Awaji", permettendovi di ottenere vantaggi speciali sin dall'inizio del gioco.

