Su Amazon trovate in offerta Assassin's Creed Shadows Limited Edition per PS5, un'edizione esclusiva che include il gioco base e il Pacchetto personaggio Sekiryū. Impersonate l'Assassina shinobi Naoe e il leggendario samurai Yasuke nel suggestivo Giappone feudale, alternando furtività e combattimenti spettacolari. Questa Limited Edition è disponibile a soli 39,99€ invece di 79,99€, un risparmio davvero interessante per vivere un'avventura epica tra santuari silenziosi e città castello!

Assassin's Creed Shadows, chi dovrebbe acquistarlo?

La Limited Edition di Assassin's Creed Shadows è perfetta per tutti gli appassionati della celebre saga Ubisoft che desiderano immergersi nel fascino del Giappone feudale con contenuti esclusivi. Questa edizione vi consente di vivere un'esperienza di gioco ancora più ricca grazie al Pacchetto personaggio Sekiryū, che arricchisce il vostro arsenale con equipaggiamenti unici per Naoe, la ninja shinobi protagonista. Se amate i giochi d'azione che combinano furtività e combattimento strategico, questa offerta rappresenta un'opportunità imperdibile: potrete alternare lo stile agile e silenzioso di Naoe con la potenza devastante del samurai Yasuke, godendo di una doppia prospettiva narrativa che arricchisce enormemente la trama.

Con uno sconto del 50%, questa edizione soddisfa le esigenze sia dei veterani della serie che dei nuovi giocatori curiosi di esplorare un capitolo ambientato in uno scenario storico inedito per il franchise. La possibilità di costruire e personalizzare il vostro rifugio shinobi vi permetterà di creare una base operativa unica, addestrare reclute e gestire una rete di spie per pianificare ogni missione nei minimi dettagli. L'esperienza viene ulteriormente arricchita dall'esplorazione di città castello, santuari mistici e paesaggi suggestivi del Giappone, rendendo questo titolo ideale per chi cerca un action-adventure open world profondo e coinvolgente con elementi di ruolo e personalizzazione avanzata.

Assassin's Creed Shadows Limited Edition vi porta nel cuore del Giappone feudale, dove vestirete i panni di due protagonisti unici: Naoe, una letale Assassina shinobi, e Yasuke, un leggendario samurai. Alternate tra furtività e combattimento diretto mentre esplorate città castello, santuari e paesaggi mozzafiato, costruendo la vostra rete di spie e personalizzando il rifugio della vostra lega.

