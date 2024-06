Assassin's Creed Shadows, ora sappiamo quanto è grande la mappa

Il nuovo capitolo della serie di videogiochi Assassin's Creed Shadows presenta una mappa di grandi dimensioni, comparabile a quella di Assassin's Creed Origins. Simon Lemay-Comtois, associate game director presso Ubisoft Quebec, ha confermato che la dimensione della mappa sarà simile a quella dell'Egitto vista nel 2017, ma comunque più piccola rispetto a quella di Assassin's Creed Valhalla.

Il gioco è ambientato in Giappone nel 16° secolo, un periodo storico importante per il paese. Lemay-Comtois ha spiegato come la mappa sia stata progettata per riflettere il paesaggio giapponese ricco di montagne, colline e valli. A differenza di altre edizioni come Assassin's Creed Odyssey, la mappa giapponese ha meno specchi d'acqua significativi, fatta eccezione per la costa e il grande lago Biwa.

La mappa è stata concepita non solo per essere esteticamente accurata e geograficamente coerente, ma anche per adattarsi alla narrazione che Ubisoft intende offrire. Il gioco si concentra maggiormente sull'area centrale del Giappone, dove si svolge la storia di unificazione del paese. Tali scelte progettuali mirano a favorire un'esperienza di gioco più immersiva e realistica, riducendo i lunghi viaggi che in realtà sarebbero necessari tra una località e l'altra.

Gli appassionati possono aspettarsi uno scenario dettagliato con templi situati in luoghi spettacolari, sebbene molti di essi si trovino in aree montuose impegnative da esplorare. Assassin's Creed Shadows uscirà il 15 novembre 2024 su piattaforme PC, Xbox Series X/S e PS5, promettendo di portare i giocatori in un'avvincente avventura nella storia giapponese.