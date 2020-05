Assassin’s Creed Valhalla: data di uscita svelata da Amazon?

Assassin’s Creed Valhalla è probabilmente uno dei giochi più discussi delle ultime settimane, sia in positivo che in negativo. Il nuovo capitolo della serie targata Ubisoft ha diviso di netto tutti gli appassionati, c’è chi è rimasto incantato dalla nuova ambientazione e chi invece definisce tale capitolo la “fine definitiva del brand“. Prima di dare un giudizio, certamente bisogna aspettare il momento della sua uscita. Una delle domande che si stanno chiedendo i videogiocatori in questi giorni è quando verrà rilasciato appunto, anche perché sappiamo bene che la situazione attuale causata dall’epidemia da Coronavirus può compromettere le uscite di tutti i titoli nel corso del 2020.

In queste ore sembrerebbe che Amazon abbia svelato la possibile data di uscita di Assassin’s Creed Valhalla, vale a dire il 15 ottobre 2020. Ovviamente vi invitiamo come di consueto a prendere tale notizia con le dovute pinze in quanto Ubisoft non ha dichiarato nulla a riguardo. A questo indirizzo potete dare un occhio anche voi.

Non è la prima volta però che il noto sito di acquisti pubblica date di uscite, ma è anche vero che molte volte si rivelino errate. Rimane comunque assolutamente plausibile come periodo di uscita e che vada totalmente in linea con i rumor degli ultimi mesi i quali affermavano un periodo di uscita che si aggirava tra ottobre e dicembre, a cavallo con il lancio di PS5 e Xbox Series X. Non ci resta quindi che aspettare e scoprire se nei prossimi giorni tale data venga ufficializzata dagli sviluppatori.

Cosa ne pensate di questa notizia? Pensate che la data possa essere veritiera? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità relative ad Assassin’s Creed Valhalla.