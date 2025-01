Assetto Corsa Evo: guida le supercar a 22€ con l'offerta Early Access

Assetto Corsa Evo, l'ultima evoluzione del celebre simulatore di guida sviluppato da Kunos Simulazioni, è disponibile in offerta imperdibile su Instant Gaming a soli 22,89€. Questo prezzo è inferiore rispetto al costo Early Access su Steam, rendendolo un'opportunità unica per gli appassionati di motori e simulazioni. Con un volante e una pedaliera, potrete immergervi in un’esperienza di guida senza precedenti, grazie a un livello di realismo che spinge oltre i confini del possibile nel mondo virtuale.

Assetto Corsa Evo, chi dovrebbe acquistarlo?

Assetto Corsa Evo è indubbiamente una scelta privilegiata per gli appassionati di simulazioni di guida che cercano un livello di realismo e dettaglio senza precedenti. Questo titolo è consigliato a chi ha già maturato esperienza con il precedente capitolo della serie o, in generale, con altri simulatori di guida, e ora cerca qualcosa che possa offrire un'esperienza ancora più immersiva e tecnologicamente avanzata. Con l’introduzione di auto di diverse categorie che spaziano attraverso gli anni di storia dell'automobilismo, Assetto Corsa Evo offre un’esperienza varia e profondamente coinvolgente, resa possibile grazie a un motore fisico e grafico di ultima generazione, che simula nel dettaglio prestazioni meccaniche, elettroniche e aerodinamiche dei veicoli.

L'aggiornamento alla tecnologia Laserscan per la creazione dei circuiti eleva ulteriormente il livello di fedeltà e precisione, rendendo Assetto Corsa Evo ideale per chi desidera non solo competere, ma anche immergersi nell'esplorazione dettagliata dei tracciati più iconici del mondo automobilistico. Con il supporto per la realtà virtuale e sistemi di visualizzazione a triplo schermo, questo titolo si rivolge inoltre agli entusiasti tecnologici, che desiderano sperimentare il massimo grado di immersione possibile.

Le caratteristiche di simulazione avanzata, unite al nuovo modello matematico che riproduce fedelmente le prestazioni dell'asfalto in diverse condizioni meteorologiche, soddisferanno sicuramente le esigenze di chi cerca un’esperienza di guida il più realistica possibile, stabilendo un nuovo standard nel genere delle simulazioni di guida.

Vedi offerta