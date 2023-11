Assurdo! GTA 6 è già roba vecchia, la gente cerca GTA 7

L'annuncio di GTA 6 è stato un vero successo per Take-Two, le azioni sono salite già in maniera vertiginosa e non abbiamo nemmeno ancora visto il trailer.

Ovviamente era abbastanza scontato visto che era da più di 10 anni che attendavamo informazioni sul nuovo capitolo e il silenzio di Rockstar Games negli ultimi anni a riguardo ha semplicemente aumentato ancora di più l'attesa.

La parte divertente e anche un po' strana è che nonostante GTA 6 sia in cima ai trend del momento, a sorprendere è stata la presenza di... GTA 7. Sì, per un bel po' di tempo, ieri, il settimo capitolo di GTA (che nemmeno sappiamo se vedremo mai) è stato in trending su X (ex Twitter).

Ora non sappiamo se questo sia stato un errore dell'utenza o semplicemente un trend basato semplicemente su uno scherzo. Ma dobbiamo ammettere che la situazione ci ha fatto decisamente sorridere.

In ogni caso ciò che importa è che durante i primi giorni di dicembre vedremo il primo trailer del "sesto" episodio del franchise e quasi non ci sembra vero dopo tutto questo tempo. Ovviamente siamo molto curiosi di vedere a che livello sarà arrivata Rockstar Games e soprattutto quando riusciremo a giocarci.