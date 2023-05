Annunciata da poco più di un mese, ROG Ally ha subito generato l’interesse di tutti i videogiocatori, rappresentando non solo un concorrente diretto di Steam Deck, ma anche potenzialmente un dispositivo ancora più performante. Ebbene, i preorder per la console portatile sono stati aperti oggi su Mediaworld e Asus Store a un prezzo di listino di 799,00€.

ROG Ally uscirà ufficialmente sul mercato il 13 giugno, ma potete assicurarvi già da oggi il vostro modello. Il nostro consiglio, infatti, è quello di effettuare il preorder il prima possibile, dato che le scorte potrebbero esaurire velocemente e non essere rifornite sino al lancio del prodotto.

Il nuovo dispositivo di Asus non è una semplice console, bensì un vero e proprio PC portatile su cui potrete giocare tutti i titoli di nuova generazione in modo estremamente fluido e pratico. ROG Ally, infatti, è basata su Windows ed è compatibile con tutti gli store più comuni come Steam, Xbox Game Pass, Epic, GOG e molti altri.

A donare la potenza alla console è il nuovissimo chip Ryzen Z1 Extreme, il quale vi garantirà delle performance elevatissime grazie a 8 core, 16 thread e 8,6 teraflop di potenza grafica. Potrete poi ammirare i videogiochi nel pannello Full HD da 7″, con frequenza di aggiornamento a 120Hz, supporto alla tecnologia FreeSync Premium e una luminosità massima di 500 nits. Ciò significa che non solo le immagini saranno incredibilmente nitide in qualsiasi condizione di luce, ma che anche riuscirete a giocare all’aperto e alla luce del sole senza alcun problema.

Infine, il software ROG Armoury Crate SE vi consentirà di tenere perfettamente in ordine la vostra libreria di giochi, oltre che di avere sempre sotto controllo tutti i parametri del sistema. Potrete, infatti, modificare le prestazioni della console, oltre che visualizzare dati importanti come gli FPS, in tempo reale.

Ciò detto, vi invitiamo a consultare il nostro articolo dedicato a ROG Ally per avere più informazioni sulla console, oltre che rimandarvi ancora una volta agli store da cui effettuare il preordine, quindi Mediaworld e Asus. Il nostro consiglio ancora una volta è quello di assicurarvi la vostra console il prima possibile, dato che le scorte potrebbero esaurire in fretta.

