Tunnelbear: la tua prossima VPN con uno sconto fino al 67%!

Le VPN consentono di stabilire una connessione sicura, nascondendo la posizione geografica e proteggendo i dati trasmessi, in modo da ridurre il rischio di intrusioni. Se ciò che state cercando è un'offerta conveniente su una VPN affidabile, vi segnaliamo le incredibili offerte di TunnelBear, a cui potrete abbonarvi risparmiando fino al 67%.

Stiamo parlando di una delle VPN migliori del 2023, perciò queste offerte sono ancora più interessanti. Grazie a TunnelBear potrete navigare in modo anonimo e sicuro scegliendo fra tre diversi piani, due dei quali sono in offerta: l'abbonamento per un mese costa 9,99$ al mese senza sconti, ma abbonandovi per un anno pagherete solo 4,99$ al mese, risparmiando così il 50%. Tuttavia, otterrete il massimo del risparmio con il piano triennale, che vi offre ogni mese ad appena 3,33$, grazie all'importante sconto del 67%.

Offerte TunnelBear, perché dovreste approfittarne?

Consigliamo vivamente TunnelBear a tutti coloro che conservano dati personali e documenti importanti nei propri dispositivi come PC e smartphone, in modo da navigare con la certezza di essere sempre protetti. Dormirete sonni tranquilli a prescindere dal piano che deciderete di sottoscrivere, perché ognuno include un numero illimitato di dispositivi e dati, la crittografia migliore della categoria e la migliore e più recente tecnologia VPN.

Va poi aggiunto che grazie a questa VPN potrete anche guardare contenuti con limitazioni geografiche, per cui, ad esempio, avrete modo di seguire in diretta le partite del campionato di Serie A e di Champions League anche se vivete all'estero o siete in viaggio, potendo sempre contare sull'affidabilità di una VPN come TunnelBear.

Per quanto riguarda i prezzi, in questo caso il vostro risparmio effettivo dipende dal tipo di piano che deciderete di sottoscrivere. Se vi capita spesso di connettervi a reti non proprio sicure, come ad esempio quelle gratuite cittadine, e se vi preoccupa proteggere i vostri dati, vi consigliamo di abbonarvi a TunnelBear per 3 anni, non solo per l'ottima qualità del servizio, ma perché in questo modo risparmierete il massimo, ovvero il 67%.

Detto questo vi rimandiamo alla , dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare di questa incredibile offerta.

