Atari è rinata grazie al retrogaming

Atari ha recentemente celebrato il successo della sua rinnovata strategia focalizzata interamente sul retrogaming, la quale ha permesso di rilanciare il celebre marchio nel 2023.

In un comunicato stampa condiviso dall'azienda, Atari ha evidenziato gli ottimi risultati di vendita, e l'ottimo riscontro con pubblico e addetti ai lavori, di titoli quali Mighty Morphin Power Rangers: Rita's Rewind, The Thing: Remastered, RollerCoaster Tycoon Classic e della console Atari 7800+.

Nel 2024, era fondamentale che Atari portasse avanti la strategia incentrata sul retrogaming

La decisione di Atari di concentrarsi sul gaming classico si è rivelata vincente in un mercato del retrogaming in crescita. L'acquisizione degli studi Digital Eclipse e Nightdive Studios ha rafforzato l'expertise dell'azienda nel riportare giochi retrò su piattaforme moderne, ampliando al contempo il portfolio di diritti su serie storiche.

Tra i successi commerciali e di critica, Atari cita anche Star Wars: Dark Forces Remaster, il remake di System Shock, Llamasoft: The Jeff Minter Story e Tetris Forever. Dimostrando come l'azienda sia stata capace di gestire al meglio le licenze in suo possesso.

Wade Rosen, Presidente e Amministratore Delegato di Atari, ha dichiarato: "Sono estremamente soddisfatto delle performance dell'azienda in tutte le aree di affari. Concludere l'anno con un'accoglienza così forte per i giochi lanciati nel quarto trimestre mi dà fiducia che la nostra strategia porterà a un successo ancora maggiore nel prossimo anno."

Indubbiamente anche la riproposizione delle console storiche ha favorito a questa rinascita di Atari, specialmente in virtù del fatto che, oltre a renderle retrocompatibili con le cartucce del passato, sia l'azienda, che numerosi publisher di terze parti, hanno ricominciato a sfruttare le celebri cartucce per proporre nuovi titoli di matrice retrò o raccolte antologiche di produzioni storiche.

La strategia di Atari dimostra come il fascino dei giochi classici possa essere sfruttato con successo nell'industria videoludica contemporanea, combinando nostalgia, tecnologie moderne e licenze di successo, per attirare sia i giocatori di lunga data che le nuove generazioni.