Atlus registra dominio web: Persona 4 Remake in arrivo?

Le voci sul possibile remake di Persona 4 si intensificano, alimentate da una recente scoperta che ha fatto drizzare le antenne ai fan della celebre serie JRPG di Atlus. La registrazione di un nuovo dominio web dal nome estremamente indicativo rappresenta l'ultimo tassello di un mosaico di indizi che potrebbe presto concretizzarsi in un annuncio ufficiale. Questa mossa strategica, che segue un precedente già collaudato dall'azienda giapponese, suggerisce che i giocatori potrebbero rivivere le avventure nella nebbiosa Inaba con una veste grafica completamente rinnovata, sulla scia del recente successo ottenuto con Persona 3 Reload (acquistabile su Amazon).

L'utente Faz ha individuato un elemento particolarmente importante: la registrazione del dominio p4re.jp, avvenuta il 20 marzo scorso. La sigla appare inequivocabile nella sua interpretazione come "Persona 4 Remake", seguendo una logica già sperimentata da Atlus in passato. Lo schema sembra ripetersi con precisione matematica: due anni fa, l'azienda aveva registrato un portale analogo, p3re.jp, circa tre mesi prima dell'annuncio ufficiale di Persona 3 Reload.

Questo parallelo temporale porta gli appassionati a ipotizzare che l'eventuale presentazione potrebbe arrivare durante uno degli eventi estivi dell'industria videoludica, in particolare nel mese di giugno. Il Summer Games Showcase di Geoff Keighley o l'Xbox Games Showcase rappresenterebbero palcoscenici ideali per un annuncio di questa portata, garantendo massima visibilità al progetto.

Non è la prima volta che si parla di un possibile restyling per il quarto capitolo della serie. Solo il mese scorso, indizi significativi erano emersi dalle dichiarazioni di Shihoko Hirata, la cantante che aveva prestato la sua voce alla colonna sonora del gioco originale. Uscito inizialmente nel 2008 su PlayStation 2, Persona 4 ha goduto nel corso degli anni di numerose conversioni per piattaforme moderne come PC, PS4, PS5, Xbox e Switch, mantenendo però sostanzialmente intatta la sua struttura originale.

Il successo commerciale ottenuto da Persona 3 Reload sembrerebbe aver convinto Atlus della bontà di questa strategia di modernizzazione dei classici del proprio catalogo. L'operazione di remake completo potrebbe dare nuova vita a un titolo ancora molto amato, raggiungendo sia i nostalgici che una nuova generazione di giocatori attraverso un restyling grafico completo e possibili migliorie al gameplay.

Sebbene al momento si tratti ancora di speculazioni, gli elementi a disposizione sembrano convergere verso una conclusione quasi naturale. La formula vincente applicata con Persona 3 Reload, unita alla registrazione di un dominio così esplicito e alla tempistica che richiama precedenti strategie di marketing, rende l'ipotesi di un Persona 4 Remake sempre più concreta e imminente.