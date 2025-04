Atomfall è un successo: il CEO di Rebellion elogia Xbox Game Pass

Il fenomeno Atomfall segna un nuovo capitolo nel rapporto tra sviluppatori indipendenti e servizi in abbonamento, dimostrando come Game Pass (potete abbonarvi con Instant-Gaming) stia ridisegnando le strategie di lancio nel settore videoludico. La piccola grande sorpresa firmata Rebellion ha superato ogni aspettativa, conquistando oltre 1,5 milioni di giocatori in pochi mesi dal suo debutto su Xbox Game Pass avvenuto lo scorso marzo. Un successo che va ben oltre le previsioni dello stesso team di sviluppo e che riaccende il dibattito sull'efficacia della piattaforma Microsoft come trampolino di lancio per nuove proprietà intellettuali.

Jason Kingsley, CEO di Rebellion, non nasconde la propria soddisfazione nell'intervista rilasciata a gamesindustry.biz, dove ha evidenziato l'impatto determinante della partnership con Microsoft: "È stato un successo enorme. Microsoft si è dimostrata un partner fantastico con cui lavorare; ci hanno supportato concretamente. Hanno messo a disposizione le loro competenze e la loro portata su questo nostro piccolo progetto, ottenendo risultati eccellenti per loro, mentre noi abbiamo tratto un grande vantaggio dalla collaborazione". Il fattore sorpresa ha giocato un ruolo fondamentale, come conferma lo stesso Kingsley: "Abbiamo superato di gran lunga le nostre stime intermedie, il che è molto gratificante. È bello quando il marketing ti comunica che 'abbiamo sottovalutato il nostro potenziale successo'."

Uno degli aspetti più interessanti emersi dall'intervista riguarda i meccanismi economici che legano gli sviluppatori a Game Pass. Il modello di business offre infatti una rete di sicurezza fondamentale per chi vuole rischiare con nuovi titoli. "Sì, questo modello mitiga il rischio perché, senza entrare nei dettagli, ti garantiscono un certo livello di guadagno indipendentemente dalle vendite effettive", ha spiegato Kingsley. In un settore caratterizzato da instabilità e recenti ondate di licenziamenti, assicurarsi un'entrata economica ancor prima del lancio rappresenta un vantaggio inestimabile per studi come Rebellion.

Naturalmente, ogni medaglia ha il suo rovescio. Il CEO ha riconosciuto potenziali effetti collaterali: "Potrebbe esserci un impatto, ad esempio, sulle vendite dirette su Xbox. Si potrebbe argomentare che i giocatori più appassionati sono già abbonati a Game Pass, e sono proprio quelli che potrebbero acquistare una nuova proprietà intellettuale come questa. Quindi, in un certo senso, si sta cannibalizzando una parte del pubblico?" La sua risposta è pragmatica: "Credo che forse sì, un po'. Ma ciò che si guadagna supera di gran lunga questo costo."

L'effetto moltiplicatore del passaparola rappresenta il vero punto di forza della piattaforma. "Con Game Pass, le persone possono provare il gioco e, se lo apprezzano, lo consigliano sui social media: 'Ho trovato questo gioco su Game Pass, mi è piaciuto molto, dovresti provarlo'. Alcuni dei loro amici sono abbonati e lo proveranno. Altri non lo sono e vorranno comunque partecipare alla conversazione, quindi lo compreranno". Un circolo virtuoso che amplifica l'esposizione del titolo ben oltre la cerchia degli abbonati al servizio.

Rebellion non è nuova all'ecosistema Game Pass. Lo studio britannico ha già pubblicato diversi titoli sulla piattaforma, inclusi alcuni giochi della serie Sniper Elite e Strange Brigade. È proprio questa continuità che sembra consentire al team di bilanciare rischi calcolati con risultati consistenti, mantenendo attive sia le proprietà intellettuali storiche che sperimentando con nuove idee.

Il caso Atomfall si aggiunge a una lista crescente di testimonianze positive sul servizio Microsoft. Prima di Rebellion, nomi illustri come il creatore originale di DOOM, il direttore di Lies of P e persino SEGA avevano elogiato pubblicamente la piattaforma. Per molti giocatori, Game Pass ha rappresentato l'opportunità di esplorare generi mai considerati prima – come la serie Yakuza – ampliando i propri orizzonti videoludici.

La strategia di Microsoft continua così a ridefinire il panorama dell'industria, proponendo un modello che, pur non privo di criticità, sembra offrire vantaggi concreti sia agli sviluppatori che ai consumatori. Per studi creativi come Rebellion, rappresenta quella stabilità economica necessaria per continuare a innovare in un mercato sempre più competitivo e imprevedibile.