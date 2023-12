Attacco ransomware a Insomniac, rubati i dati degli sviluppatori (e non solo)

Sony sta investigando sulle affermazioni del gruppo di ransomware Rhysida, che sostiene di aver rubato dati sensibili da Insomniac Games, compresi quelli relativi all'attore che ha interpretato Peter Parker in Spider-Man 2. Secondo Cyber Daily, l'outlet australiano, il gruppo ha pubblicato parte dei dati come prova dell'attacco e attualmente sta mettendo all'asta l'intero set per circa 2 milioni di dollari in bitcoin.

Rhysida afferma che tra i dati ci sono dettagli sul prossimo gioco di Wolverine di Insomniac, compreso uno screenshot e alcune illustrazioni di personaggi che sembrano essere legati ad altri personaggi Marvel. Il materiale include anche scansioni dei passaporti dei dipendenti di Insomniac, incluso quello di Yuri Lowenthal, il doppiatore di Peter Parker in diversi giochi Marvel.

Sony, tramite una dichiarazione pubblicata da Eurogamer, ha confermato di essere a conoscenza dei rapporti sull'attacco informatico presso Insomniac Games ma non ritiene che altre divisioni di Sony siano state coinvolte nella violazione.

Questa, tuttavia, non è la prima violazione subita da Sony quest'anno. L'azienda ha recentemente inviato avvisi a circa 6.800 dipendenti di Sony Interactive Entertainment colpiti da una violazione a maggio, uno degli incidenti legati agli attacchi MOVEit di quest'anno.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e l'Agenzia per la Sicurezza delle Infrastrutture Informatiche hanno emesso un avviso congiunto sulla cybersecurity il mese scorso, affermando che gli attacchi di Rhysida ai sistemi aziendali sono notevoli a causa della mancanza predefinita dell'autenticazione a due fattori (MFA). In un avviso simile datato agosto, l'ala della sicurezza informatica del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti ha evidenziato che il gruppo si autodefinisce come un "team di sicurezza informatica" nelle note di ransomware, che si concentrano principalmente sui fornitori di servizi educativi.