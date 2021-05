Axiom Verge 2, il titolo subisce un rinvio

Sembra che Axiom Verge 2 subirà ancora una volta un piccolo rinvio. Al momento Thomas Happ “ai microfoni” di IGN ha parlato di Q3 del 2021. Il tutto sembra essere collegato al non volere distruggere la propria salute per stare dietro lo sviluppo della sua prossima “opera”. Il crunch e il burnout sono sempre dietro l’angolo e di conseguenza il creatore di questa fantastica serie, vuole prendersi quanto più tempo possibile per rispettare le aspettative dei suoi fan e non solo. Dato il grande clamore che il primo capitolo ha avuto tra milioni di fan dei metroidvania e non solo!

Ovviamente ci teniamo a ricordarvi che tutto il lavoro dietro al titolo viene svolto da un’unica persona. Lo stesso Thomas a più riprese ci tiene sempre a ricordare che dietro ad Axiom Verge c’è solo e soltanto lui. Difatti il primo capitolo della serie uscito originariamente nel 2015 ha visto un lavoro dietro di ben 5 anni, prima di essere lanciato sul mercato. Inoltre per tutti quelli che sono interessati a capire cosa c’è dietro al lavoro di Happ, potete tranquillamente godervi il documentario su IGN, in forma completamente gratuita.

Titolo come Axiom Verge sono veramente importanti per il mercato odierno, sono letteralmente guidati da persone che hanno passione per ciò che fanno e riescono a portare avanti le idee che c’erano dietro ad opere molto più classiche, come i primi Metroid o la saga di Castelvania. Dietro un titolo come Axiom Verge si nasconde però molto di più. Il world building messo in piedi da Thomas Happ potrebbe sicuramente essere basico ad una prima “lettura, ma nasconde molto di più.

Non vediamo l’ora di poter mettere le mani su questa sua seconda iterazione e cercare di capire quali migliorie ha apportato al gameplay e quali sono le aggiunte che vedremo in questo secondo capitolo. Una ad esempio già la conosciamo, ovvero una modalità completamente dedicata agli speedrunner.