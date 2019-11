Babylon’s Fall: Il gioco Platinum Games tornerà a mostrarsi ai The Game Awards 2019?

L’assenza di Babylon’s Fall dalle fiere del settore stava iniziando a preoccupare alcuni videogiocatori che aveva intravisto nel trailer di presentazione del gioco Platinum Games un potenziale molto interessante. Il titolo è stato annunciato durante l’E3 del 2018 e da allora ne il team di sviluppo e nemmeno Square Enix stessa si è più pronunciata riguardo al titolo, ma la situazione sembra si stia finalmente per sbloccare dopo tutto questo tempo.

Durante un intervista, Square Enix ha fatto sapere che condividerà nuove informazioni su Babylon’s Fall entro la fine del 2019. Il produttore dell’azienda Yosuke Saito, alla domanda dell’intervistatore se Saito seguirà il rilascio di nuove informazioni sull’autunno di Babylon nel 2019, Saito ha risposto: “Sì, lo faremo”.

Stando alle parole del produttore riceveremo nuove notizie su Babylon’s Fall entro la fine dell’anno, è quindi altamente probabile che vedremo qualcosa durante i prossimi The Game Awards di metà dicembre. La cerimonia di premiazione condotta da Geoff Keighley, è ormai quasi alle porte e sappiamo che il conduttore si sta già preparando per organizzare il tutto al meglio.

Oltre a Babylon’s Fall dovrebbero essere mostrati anche Gears Tactics e Ori & the Will of the Wisps, oltre ad altri 15 videogiochi non ancora dichiarati. Siete curiosi di vedere nuovamente in azione il nuovo gioco sviluppato da Platinum Games? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.