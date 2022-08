Turtle Rock Studios, sviluppatori di Left 4 Dead, hanno diffuso il trailer per la sua seconda grande espansione di Back 4 Blood dopo Tunnel del Terrore. Figli del parassita è, infatti, il secondo contenuto aggiuntivo che sarà inserito nell’fps e che andrà ad arricchire il gioco con una miriade di nuovi contenuti. Il DLC uscirà a breve e, nella sua versione originale (Children of the Worm), omaggia un racconto di Stephen King che, in Italia, è stato tradotto come “Grano Rosso Sangue”.

Figli del Parassita introduce una nuova campagna composta da sei capitoli inediti. I giocatori dovranno, infatti, fronteggiare una nuova minaccia e nemici mai visti. L’espansione di Back 4 Blood, inoltre, conterrà otto nuove skin per il giocatore, un nuovo personaggio giocabile, 12 skin per le armi e nuovi accessori e carte per equipaggiare al meglio i nostri Sterminatori.

La sinossi di quella che sarà la storia di Figli del Parassita è piuttosto vaga, ma sufficiente allo scopo: orde di nemici feroci attaccano gruppi ignari tentando di smembrarli. Durante i sei capitoli del DLC dovremo, ovviamente, tentare di sfruttare le nostre abilità in Back 4 Blood per sopravvivere. Per questo motivo, alla nostra squadra si unirà Dan “Il Profeta”. Il nuovo personaggio giocabile è un pastore irlandese in missione per conto di Dio. Nel tentativo di condurre il suo gregge alla salvezza, potrà contare anche su abilità legate alla sua grande fede.

Figli del Parassita è previsto come parte del Season Pass di Back 4 Blood, compreso con la Deluxe Edition, la Ultimate Edition o tramite acquisto standalone. Se volete approfondire il contenuto, trovate il trailer diffuso dagli sviluppatori qui sopra. Infine, il gioco di Turtle Rock Studios è disponibile su Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4 e PC. Inoltre, i titolo è disponibile anche su Xbox Game Pass tra i giochi inseriti nel catalogo al day one.