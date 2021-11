PlayStation, il prossimo remake dividerà i fan oppure sarà bellissimo?

Da diverso tempo si parla oramai di un remake di un gioco di casa PlayStation. I rumor sono all’ordine del giorno e in tanti ipotizzino che si tratti di nuove versioni di classici storici come Silent Hill e Metal Gear Solid. Nonostante ciò, l’insider Speshal_Nick ha voluto dire la sua in merito, con una frase però decisamente criptica, che non riguarda la natura del gioco in sé ma più che altro la reazione del pubblico.

Pur considerando che si tratta di rumor e dunque da non prendere troppo con le pinze, Nick ha voluto esprimere la sua in merito a questo fantomatico remake di PlayStation. “Non penso che ci sarà il tempo per arrabbiarsi quando verrà svelato”, le parole dell’insider affidate al suo account Twitter. Una dichiarazione decisamente criptica, che non ci consente di entrare nel dettaglio ma che apre ad alcune ipotesi su come reagirà appunto la vasta platea di utenti della console Sony.

Se avete voglia di qualcosa di nuovo, Marvel’s Guardiani della Galassia si trova in offerta su Amazon, come vi abbiamo raccontato a questo indirizzo.

La frase di Nick, sostanzialmente, si può interpretare in due modi: o il remake sarà decisamente fantastico e accontenterà tutti oppure il gioco sarà annunciato e pubblico nel giro di pochissimo tempo, così che anche gli insoddisfatti non potranno lamentarsi di questo “nuovo” titolo. Per questo ultimo caso, il candidato ideale sembrerebbe essere il remake di The Last of Us, mai ufficializzato da parte di Sony ma da sempre sbandierato dagli insider vicini all’ambiente di Sony Bend e Naughty Dog.

I don’t think there’ll be time for anger about this reveal when it comes. https://t.co/oGO5JQBUUR — Nick (@Shpeshal_Nick) November 8, 2021

Qualsiasi sarà la natura del gioco in sviluppo per le console PlayStation, sicuramente il reveal dividerà il pubblico come sempre. D’altronde lo abbiamo già visto in passato: anche gli annunci di Death Stranding e Ghost of Tsushima sono stati accolti con molto favore ma anche con qualche critica e perplessità. Vedremo se questo fantomatico remake, in caso di annuncio, saprà accaparrarsi più critiche o più favori da parte dei giocatori.