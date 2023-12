Baldur's Gate 3: vedere tutto richiederà anni ai giocatori

Baldur's Gate 3, il mastodontico gioco sviluppato da Larian Studios, è una vera e propria miniera di segreti e variabili interconnesse. Con oltre 1.800 personaggi e oltre 110.000 linee di testo, esplorare ogni aspetto del gioco richiederà un impegno non da poco, quantificato in "anni" dal team di sviluppo.

Lawrence Schick, Principal Narrative Designer di Baldur's Gate 3, ha rivelato a Inverse che molti segreti all'interno del gioco potrebbero rimanere nascosti per lunghi periodi.

Gran parte del gioco è una concatenazione di variabili improbabili. Ci sono cose che la gente scoprirà, compresi noi, per il modo in cui è stato costruito, con sinergie, strati ed eventi basati su certe interazioni. Ci stupisce quello che scoprite Lawrence Schick

Questo intricato intreccio di variabili e interazioni crea una complessità tale da rendere difficile comprendere completamente le conseguenze delle scelte e delle azioni dei giocatori, aprendo la strada a nuove scoperte e combinazioni non ancora esplorate.

Anche grazie agli aggiornamenti regolari, come la recente patch che ha introdotto un nuovo epilogo con oltre 3.000 nuove linee di dialogo, il gioco continua ad ampliare le possibilità di interazione, offrendo ai giocatori un'esperienza sempre più ricca e coinvolgente.

Questo impegno per la qualità e l'espansione del gioco è stato rispecchiato dal conseguimento del premio di "Gioco Dell'Anno" a inizio dicembre, oltre che al ritorno di Baldur's Gate 3 in cima alle classifiche di Steam con l'arrivo dei recenti "Saldi invernali".

Se tutto questo non fosse sufficiente, il titolo è diventato primo in classifica per quanto riguarda le vendite su Xbox, non appena il titolo è stato rilasciato, dimostrando l'entusiasmo e l'apprezzamento dei giocatori per l'esperienza confezionata da Larian Studios.

Con un vasto universo ricco di dettagli e intricati intrecci di narrazione, Larian Studios ha reso Baldur's Gate 3 un'esperienza di gioco coinvolgente e apparentemente inesauribile, promettendo ai giocatori scoperte e avventure sempre nuove e sorprendenti nel corso del tempo.