Stiamo vivendo un periodo in cui le compagnie videoludiche stanno puntando molto su nuove acquisizioni, con Micrsoft e Sony che si stanno allargando sempre più aggiungendo studi su studi alle proprie scuderie. I due colossi del videogioco, però, non sono i soli ad espandersi in questo senso, e proprio questa mattina arriva la notizia che Bandai Namco ha acquistato le quote di maggioranza dello studio che ha sviluppato l’apprezzatissimo Tropico 6, e non solo.

L’annuncio ci arriva direttamente dalla compagnia nipponica, la quale ha dato seguito a tutta una serie di piccole acquisizioni fatte negli anni passati andando a concludere l’acquisizione delle quote di maggioranza di Limbic Entertainment, lo studio di sviluppo tedesco che ha realizzato Tropico 6 (che potete acquistare su Amazon) e che attualmente sta sviluppando Park Beyond proprio con Bandai Namco. Questa mossa importante pone l’accento sull’attenzione della compagnia giapponese ha verso l’occidente.

“Questo investimento è molto più di una mossa strategica per Bandai Namco. Con Stephan, Alex e i loro team condividiamo gli stessi valori e la stessa passione per i videogiochi. Negli ultimi tre anni abbiamo lavorato insieme alla creazione di nuove IP. Il primo gioco Park Beyond uscirà nel 2023 ma c’è molto di più in arrivo. Questo investimento dimostra la continuità della nostra relazione esistente e aiuteremo Limbic a diventare il nuovo riferimento nei giochi di strategia e simulazione” ha dichiarato Arnaud Muller, CEO di Bandai Namco Entertainment Europe.

A prendere parola c’è stato anche il co-fondatore e CEO di Limbic Entertainment Stephan Winter, che ha dichiarato quanto segue: “Per noi Bandai Namco è un partner che condivide i nostri obiettivi, i nostri valori e l’impegno per lo sviluppo di titoli straordinari. Lavorare insieme è stata evidenziaa la fiducia e il rispetto reciproco che caratterizzano il nostro rapporto. Rafforzare questo legame ci dà l’opportunità di migliorare nello sviluppo, di pianificare in modo ancora più ambizioso e portare Limbic Entertainment a un livello superiore”.