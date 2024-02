Caricatore per controller PS5, CHE PREZZO! Su Amazon costa solo 26€!

Se vi interessa una nuova base di ricarica per i controller della PS5 non potete farvi sfuggire questa offerta su Amazon: la Base di Ricarica per PS5 di OIVO è disponibile oggi a soli 26,09€, con uno sconto del 9% e un ulteriore 10% grazie a un coupon vantaggioso!

Base Ricarica PS5 OIVO, chi dovrebbe acquistarlo?

Un giocatore appassionato vuole essere sempre pronto all'azione, e per questo la base di ricarica OIVO per controller PS5 si presenta come una scelta eccellente. La sua capacità di caricare due controller contemporaneamente in sole 2 ore la rende ideale per coloro che trascorrono lunghe sessioni di gioco senza interruzioni. Inoltre, il pratico indicatore LED semplifica il monitoraggio dello stato di ricarica: il LED rosso indica che la carica è in corso, mentre il blu segnala che i controller sono pronti per l'azione. L'interruttore di accensione/spegnimento permette una gestione agevole dell'alimentazione della base, offrendo un'esperienza di gioco senza interruzioni.

Per coloro che attribuiscono grande importanza alla sicurezza dei propri dispositivi, questa base di ricarica offre un sistema di protezione integrato che impedisce il sovraccarico, la sovracorrente e la sovratensione, consentendo una ricarica notturna senza rischi. Grazie a questo accessorio, la longevità dei vostri controller non sarà compromessa.

Questa soluzione di ricarica risulta dunque ideale per i gamer in cerca di un prodotto pratico, efficiente e conveniente: su Amazon, oltre a uno sconto del 9%, è disponibile anche un coupon che offre un ulteriore ribasso del 10%, permettendovi di acquistare il prodotto a soli 26,09€!

NOTA BENE: ricordate di spuntare la casella apposita per applicare il coupon con il 10% di sconto in fase di acquisto, per godere del risparmio complessivo!

Click here