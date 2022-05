Ancora oggi, dopo mesi dal lancio di Elden Ring, sono molteplici i curiosi avvenimenti che saltano fuori dall’interregno realizzato da From Software con la collaborazione di Geroge R.R. Martin. Quel che va per la maggiore tra gli appassionati PC è tutto quel conglomerato di mod che stanno venendo costantemente rilasciate fin dal day one del gioco. Ne abbiamo viste di tutti i colori, ma l’arrivo di Batman nell’interregno mancava.

Elden Ring

La mod in questione è stata realizzata dal modder conosciuto in rete come ‘az3163693’, il quale ha da poco rilasciato una sua creazione piuttosto interessante per Elden Ring. Questa mod consente ai giocatori PC di vestire i panni del Cavaliere Oscuro e aggirarsi per tutto l’interregno. Tuttavia, questa mod non presenta nessuna delle animazioni per Batman prese dai giochi di Arkham, ma si tratta solamente di una mod che aggiunge una skin alternativa per il proprio avventuriero.

La cosa interessante però è che tale mod presenta una serie di chicche che piaceranno e non poco agli appassionati dell’uomo pipistrello. Il modello di Batman realizzato da questo modder, infatti, è ben fatto e presenta anche una fisica del mantello parecchio realistica.

Elden Ring

Come al solito se siete interessati a provare questa mod che porta Batman nel mondo dark fantasy di Elden Ring, potete scaricare il tutto comodamente dalla pagina dedicata su NexusMod a questo indirizzo.