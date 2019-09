Batman: sei giochi gratis su Epic Games Store

L'Epic Games Store ci regala ben sei giochi a tema Batman: ecco tutti i dettagli in merito sulla proposta irrinunciabile di Epic Games.

Come ogni settimana, siamo di nuovo pronti ad accogliere i giochi gratis dell’Epic Games Store. Sette giorni fa non ci era stato detto cosa dovessimo aspettarci per quest’oggi, ma ora l’abbiamo scoperto: i nuovi giochi gratis, che come come già sapevamo erano legati a Batman, sono sei. Sì, ben sei giochi dedicati all’Uomo Pipistrello. Precisamente potremo giocare con le seguenti opere: Batman Arkham Collection (ovvero i tre capitoli sviluppati da Rocksteady) e la trilogia di Batman Lego.

Precisamente, potremo giocare gratis tramite Epic Games Store a Batman Arkham Asylum, che ci porta nel manicomio di Gotham dopo aver catturato (con sorprendente facilità) il Joker. Batman dovrà impedire una ribellione e salvare la città. Nel seguito, però, un quartiere di Arkham diverrà il nuovo setting, con i pazzi criminali a imperversare per le strade. Infine, con Batman Arkham Knight, uscito direttamente su PS4 e Xbox One, dovremo mettere fine al piano di Spaventapasseri.

I giochi Lego, invece, non hanno bisogno di grandi presentazioni. Adatti a tutte le età e a ogni amante dei mattoncini colorati, propongono la classica struttura che tutti noi conosciamo. Questi sei giochi gratis a tema Batman saranno disponibili fino al 26 settembre: li potete trovare a questo indirizzo. In tale data, verranno sostituiti da altri due giochi: Everthing e Metro 2033 Redux.

Diteci, cosa ne pensate delle proposte dell’Epic Games Stores? Sei giochi sono sufficienti? Vi ricordiamo inoltre che Batman Arkham Knight è anche parte della proposta mensile del PS Plus insieme a Darksiders 3.