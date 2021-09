Battlefield 2042: date della beta scovate online

Oramai ci siamo: la beta di Battlefield 2042 è praticamente dietro l’angolo. Dopo i vari rumor in merito, ora un utente di Reddit ha scoperto grazie ad Origin quando si terrà la prova di uno dei first person shooter più attesi dell’anno, insieme a Call of Duty Vanguard e Halo Infinite.

Come testimoniato sulla board, le date della beta sono state scovate grazie alle API di Origin, il client su cui Electronic Arts lancia i propri giochi. Come recita la descrizione trovata nel software, la beta di Battlefield 2042 verrà lanciata tra pochissimi giorni ma durerà altrettanto poco. Come è possibile leggere, infatti, la versione di prova sarà aperta a tutti dall’8 al 9 ottobre 2021, mentre l’early access (disponibile solamente dietro pre-order o per i membri EA Play) si terrà dal 6 al 7 ottobre 2021. In totale dunque la beta si estenderà per 72 ore di gameplay ma non è escluso che DICE decida di estenderne la durata, come spesso avviene in queste occasioni.

Ora, considerato che manca ancora l’annuncio ufficiale da parte di DICE ed Electronic Arts, vi invitiamo a prendere queste informazioni con le pinze. Considerato comunque che Battlefield 2042 è previsto novembre 2021, l’arrivo di una beta ad poco più di un mese dal lancio ufficiale è assolutamente plausibile. Ovviamente vi invitiamo a rimanere sintonizzati su Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo.

Battlefield 2042 è stato al centro di un rinvio piuttosto pesante, avvenuto nelle ultime settimane. Il titolo era infatti atteso per gli ultimi giorni di ottobre, ma a causa di problemi di ottimizzazione e di pulizia DICE ed Electronic Arts ne hanno rimandato l’uscita al 19 novembre 2021. Il rinvio ha ovviamente coinvolto tutte le piattaforme su cui è previsto, ovvero PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e ovviamente PC. In aggiunta nel corso dei prossimi mesi debutterà anche la versione mobile, di cui vi abbiamo mostrato alcuni video a questo indirizzo.