Halo Infinite: Swarovski celebra i 20 anni della saga con due cristalli unici

Ci siamo quasi, questo è il mese di Halo Infinite, la prossima grande avventura di Master Chief targata 343 Industries che sta per arrivare su Xbox e PC. Questa sesta iterazione principale della saga FPS sci-fi arriva proprio in un anno molto importante per Halo, dato che si celebrano i 20 anni dalla nascita del fortunato franchise Xbox. Ad aggregarsi ai festeggiamenti c’è anche Swarovski, che ha da poco annunciato un paio di cristalli unici ispirati al brand.

Due decenni dopo l’alba di uno dei franchise più iconici della storia del videogioco, Swarovski ha deciso di festeggiare Halo ricreando l’iconico casco Mjolnir di Master Chief con un pezzo unico di cristallo con 140 sfaccettature, insieme all’emblematica Energy Sword che abbiamo imparato a conoscere e padroneggiare in combattimento nei vari giochi, realizzata con 13 diversi pezzi di cristallo tagliato e due punte in acciaio lucido.

Oltre a ciò, in riconoscimento dell’iconico numero Spartan 117 di Master Chief, Swarosvki ha deciso di creare solo 117 set di cristalli da collezione di Halo. Questi splendidi pezzi non saranno venduti da Swarovski o Xbox, ma saranno invece disponibili per la community di gioco tramite una serie di lotterie ufficiali Swarovski e la campagna “Campaign for a cause” di StockX.

Purtroppo l’Italia è esclusa da questa iniziativa, e non ci resta che osservare questi bellissimi pezzi da collezione dalla distanza. Vi ricordiamo però che il nuovo Halo Infinite uscirà ufficialmente il prossimo 8 dicembre sulle piattaforme Xbox Series X|S, Xbox One e PC, inoltre, il titolo sarà disponibile anche nel servizio in abbonamento Xbox Game Pass fin dal day one.