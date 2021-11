Battlefield 2042 è un’alpha? Ecco la lista provocatoria che fa luce sulle mancanze più basilari

Il lancio di Battlefield 2042 non è avvenuto come lo sognavano DICE ed Electronic Arts. Il gioco è infatti uno dei più criticati su Steam, con tantissime recensioni negative e non è un bel momento per il team di sviluppo svedese (ma con studi in tutto il mondo), impegnato a risolvere bug e glitch vari. Qualcuno ha voluto speculare su questa situazione, con una lista di mancanze che dimostrano come il gioco in realtà forse non fosse pronto per il lancio.

Dobbiamo ovviamente mettere i puntini sulle I: la lista è volutamente provocatoria e mostra alcune mancanze in comparazione, ovviamente, con i titoli precedenti. Alcune di queste sono ovviamente inspiegabili e fanno riferimento ad alcune mancanze decisamente basilari, che invece potevano essere introdotte perfettamente. Altre, invece, sono decisamente più sottili e sembrano più scelte ben coerenti con il game design e con la realtà moderna che i giocatori affrontano ogni giorno.

A guardare attentamente la lista, comunque, il sentimento più diffuso è la stranezza. In effetti, Battlefield 2042 sembra soffrire la mancanza di tanti elementi basilari per uno shooter online, come ad esempio la mancanza di lobby persistenti, nessun sistema di classi, poche opzioni di personalizzazione, poche modalità di gioco, nessuna modalità spettatore, assenza di mira manuale, impossibilità di prendere oggetti dai corpi degli alleati, nessun punteggio assegnato per danni ai veicoli e così via.

DICE è impegnata a sistemare Battlefield 2042 e probabilmente interverrà anche su simili scelte. Il problema è capire quanto gli sviluppatori abbiano spazio di manovre. Certe scelte, soprattutto quelle legate ai punteggi, sono figlie di un game design lungo e complesso e cambiare un tassello in corso d’opera potrebbe essere decisamente pericoloso e rischierebbe di sbilanciare completamente il tutto. Sul versante bug, invece, non ci sono problemi: il team di sviluppo si è subito schierato in aiuto dei giocatori, con tanto di sistema di segnalazione. La collaborazione, in certi casi, è fondamentale.