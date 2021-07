Battlefield 2042, la nuova modalità in un’incredibile trailer

Come ben sappiamo oggi era il giorno dell’arrivo di nuove informazioni sul tanto atteso Battlefield 2042. Durante l’evento EA PLay che ancora si sta svolgendo si è infatti visto un nuovo modo di intendere la “guerra” videoludica all’interno delgi studi di DICE. Quello che abbiamo potuto vedere all’interno del trailer, che vi lasciamo anche dentro questa notizia, è una delle modalità che troveremo nel nuovo titolo della serie. Anche grazie al passato sarà possibile tornare su mappe di vecchi giochi e scontrarci con i nostri amici e non, in scontri al limite del cardiopalma.

EA ha dimostrato che vuole riportare la saga di Battlefield a quello che era un tempo. Dare al videogiocatore un campo di battlaglia in cui cercare la kill più cinematica e avere il fiato sul collo per ogni piccolo cambiamento che può avvenire all’interno della mappa di gioco. Abbiamo già visto infatti negli scorsi mesi, che saranno presenti delle mappa che cambieranno continuamente nel corso della partita e che sarà letterlamente una sifda poter sopravvivere contro gli altri giocatori sul campo di battaglia.

All’interno del trailer è possibile vedere la nuova modalità Portal che sarà disponibile insieme alle altre due modalità di gioco che ci permetterà di giocare con tutte le mappe di alcuni dei più iconici titoli della serie. E ovviamente non poteva mancare anche il ritorno di Bad Company 2. Portal sarà quindi un ediotr in tutto e per tutto. Potete leggerne di più nella nostra anteprima qui!

Vi ricordiamo che Battlefield 2042 sarà disponibile il prossimo 22 Ottobre per tutte le console presenti sul mercato e offrirà tantissime nuove opportunità per chi avrà le versioni per PS5 e Xbox Series. Ovviamente vi ricordiamo di tenervi sulle nostre pagine per non perdervi ulteriori approfondimenti sui titoli presentati oggi, e magari dare unìocchiata anche a cosa ci aspetta nel corso di quest’anno videoludico.