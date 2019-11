Battlefield 5: i dettagli dell’aggiornamento 5.2 di dicembre

Nonostante i diversi mesi dall’uscita di Battlefield 5, il gioco sta continuando a ricevere aggiornamenti e supporto dalla compagnia di sviluppo, DICE, con l’uscita di contenuti scaricabili e tanto altro ancora. Ultimo fra tutti il contenuto scaricabile Guerra del Pacifico, disponibile a partire dalle scorse settimane, che ha introdotto diverse mappe e armi all’interno del gioco.

Nel corso della giornata di oggi, in particolare, la stessa DICE ha dichiarato, attraverso il celebre portale Reddit, alcuni dei dettagli che andranno a caratterizzare l’aggiornamento 5.2, che uscirà nel mese di dicembre.

In particolare, l’aggiornamento 5.2 di dicembre andrà a modificare sostanzialmente il valore del TTK, ovvero il time to kill, necessario per neutralizzare un nemico della fazione opposta. Verranno apportati diversi bilanciamenti alle armi incluse all’interno del gioco, al fine di rendere più equilibrate le partite in multiplayer. Per conoscere tutti i dettagli dell’aggiornamento nello specifico, vi rimandiamo al post degli sviluppatori su Reddit, raggiungibile a questo indirizzo.

Non ci resta a questo punto che attendere ulteriori dettagli da parte di DICE, che siamo certi non tarderanno a venire nel corso dei prossimi giorni. E voi, state ancora giocando a Battlefield 5 nel corso di queste settimane? Fatecelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti! Vi ricordiamo che Battlefield è al momento disponibile rispettivamente per PlayStation 4, Xbox One e PC.