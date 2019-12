Battlefield 5: in arrivo la mappa Wake Island

Negli ultimi mesi abbiamo assistito al rilascio di diverso materiale per Battlefield 5, l’ultimo sparatutto in prima persona realizzato da DICE. Nel corso della giornata di oggi, in particolare, la compagnia Electronic Arts ha annunciato finalmente la data di rilascio della mappa Wake Island all’interno di Battlefield 5. Il contenuto sarà infatti disponibile a partire dal prossimo 12 dicembre, come uno degli ultimi aggiornamenti di Tides of War.

Ricordiamo che la mappa Wake Island è stata originariamente resa celebre dalla sua apparizione anni fa all’interno di Battlefield 1942, e nella nuova versione di Battlefield 5 presenterà ovviamente delle migliorie. La mappa Wake Island potrà essere giocata rispettivamente nella modalità Breakthrough e Conquest Assault. Non ci resta dunque che lasciarvi al trailer della nuova mappa Wake Island che Electronic Arts ha pubblicato nella giornata di oggi, augurandovi come sempre una buona visione.

Vi ricordiamo, infine, che Battlefield 5 è attualmente disponibile rispettivamente per PlayStation 4, Xbox One e ovviamente PC. Recentemente, inoltre, è stato rilasciato su tutte le piattaforme il DLC Guerra nel Pacifico, che introduce diverse mappe, armi e veicoli all’interno del gioco, facendo rivivere l’esperienza di quei momenti in prima persona.

E voi, state ancora giocando a Battelfield 5? Avete acquistato gli ultimi DLC usciti? Fatecelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti!