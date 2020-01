Battlefield V: Capitolo 6 Into The Jungle, ecco la data di uscita

Il supporto post lancio di Battlefield V continua con l’annuncio del Capitolo 6 Into The Jungle che andrà ad aggiungere ulteriori nuovi contenuti all’FPS a tema seconda guerra mondiale sviluppato da DICE. Questo sesto capitolo debutterà il prossimo 6 febbraio e dopo Pacific Theatre, l’ultimo capitolo vedrà i giocatori combattere nelle Isole Salomone con le Modalità Conquest e Breakthrough.

Oltre a all’aggiunta della una nuova mappa, progettata dal medesimo team che ha sviluppato Argonne Forest in Battlefield 1, verranno inserite anche diverse nuove armi, tra le quali troviamo: LMG di tipo 11 per la classe di Supporto e la Carabina M2 per la classe di Assalto. Inoltre giocatori potranno mettere le mani anche sul Bazooka M1A1 e sul Shitotsubakurai Lunge Mine.

Il Capitolo 6 porterà anche all’aggiunta di nuovi oggetti cosmetici da sbloccare, come tre nuove skin Elite. Misaki Yamashiro, un commando dell’esercito giapponese, insieme ad altre due skin Elite che verranno rilasciate nel tempo. Ulteriori nuovi dettagli verranno rilasciati durante la prossima settimana, insieme alle note della patch che verrà rilasciata insieme al capitolo 6 Into The Jungle.

Come già successo con i capitoli precedenti, anche il momento del rilascio di questo nuovo sesto capitolo coinciderà con tutte le piattaforme sulle quali è disponibile Battlefield V; quindi PlayStation 4, Xbox One e PC (via Origin). Siete curiosi di provare i nuovi contenuti del nuovo capitolo per lo sparatutto in prima persona di DICE?