Battlestar Galactica Deadlock: Sin and Sacrifice è la nuova espansione

Battlestar Galactica Deadlock si aggiornerà presto con un nuovo DLC chiamato Sin and Sacrifice: scopriamo cosa c'è di nuovo nel gioco Slitetherine.

Slitherine ha svelato la nuova espansione di Battlestar Galactica Deadlock, il gioco di strategia a turni contemporanei (WEGO): stiamo parlando di Sin and Sacrifice, il quarto DLC che sarà rilasciato la prossima settimana, precisamente martedì 19 marzo. Il gioco è stato pubblicato nel 2017 e da allora è costantemente cresciuto, con l’aggiunta di feature come l’esperienza degli equipaggi, i danni persistenti sulle navi e la comunicazione radio tra piloti durante le battaglie.

Sin and Sacrifice aggiungerà una nuova campagna composta da 11 missioni ambientate dopo la trama originale di Deadlock e Operation Anabasis. Sarà aggiunto un nuovo sistema di comunicazione radio che includerà 1100 registrazioni uniche che genereranno ancora maggiore tensione durante i combattimenti di Battlestar Galactica Deadlock. Le comunicazioni radio saranno presenti sia in combattimento che durante i replay cinematici. Saranno anche aggiunte due nuove navi: la Colonial Heracles e la Cylon Gorgon.

Slitherine ha inoltre condiviso delle infografiche che ci permettono di scoprire quali sono stati i miglioramenti apportati nel corso dell’anno e mezzo passato dalla release del gioco base.

Per quanto riguarda i combattimenti, è stato migliorato il comportamenti degli squadroni e sono state aggiunte nuove opzioni per il raggruppamento, sono state aggiunte le navi di supporto, la possibilità di fuggire tramite i salti iperluce, anilità per le navi, oltre a satelliti, nebulose e campi di asteroidi.

A livello grafico, il team non si è accontentato del sistema distribuito al D1 ma ha lavorato per proporre nuovi menù, rendere più realistici i danni subiti dalle navi, migliorare i cieli dei pianeti e creare nuove schermate per la visione delle navi e dei progetti, oltre a proporre un tavolo da guerra animato.

Anche l’audio non è stato da meno, grazie all’aggiunta la suddetta comunicazione via radio e della possibilità di riprodurre la propria musica. Nel corso dei mesi sono inoltre stati aggiunti vari nuovi contenuti, per supportare e mantenere attivi i giocatori. Diteci, cosa ne pensate di Battlestar Galactica Deadlock?