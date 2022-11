Nonostante le molte polemiche che hanno coinvolto Hideki Kamiya e Hellena Taylor, Bayonetta 3 (potete acquistarlo su Amazon) ha avuto un lancio di successo. In alcuni post sul suo account Twitter, lo storico game director di PlatinumGames ha voluto precisare alcuni elementi relativi al finale di questo terzo capitolo che ritiene siano stati fraintesi dai fan. Tuttavia, questi commenti si sono rivelati come una conferma del prossimo Bayonetta 4.

Kamiya, infatti, sostiene che i fan non abbiano compreso alcuni elementi del finale di Bayonetta 3 che, per evitare spoiler, non riporteremo. Ad ogni modo, secondo il game director, in molti finiranno per restare sorpresi da Bayonetta 4 perché penseranno che quegli elementi siano stati pensati soltanto in seguito al finale del terzo capitolo. Kamiya, invece, puntualizza che queste cose sono già inserite per un motivo e che il finale del suo ultimo lavoro si può tranquillamente comprendere senza ausilio del quarto capitolo.

Dette in questi termini, le dichiarazioni di Kamiya sono piuttosto vaghe ma conferiscono anche una totale certezza dello sviluppo di Bayonetta 4. A pochi giorni dall’uscita di Bayonetta 3, dunque, abbiamo la conferma che il prossimo capitolo si farà. Le tempistiche, tuttavia, sono tutte da vedere e, dal momento che questa notizia arriva da una semplice frase, seppur autorevole, saranno probabilmente piuttosto lunghe.

È quasi certo, infatti, che il progetto di Bayonetta 4 sia ancora in fase di concept e non possiamo sapere nemmeno se Kamiya ha già terminato la scrittura della storia. Stando alle sue dichiarazioni, sicuramente, la parte di stesura si trova in una fase quantomeno intermedia nella quale le fasi immediatamente successive agli eventi di Bayonetta 3 sono già scritte e ben definite. Restate sintonizzati sulle pagine virtuali di Tom’s Hardware per non perdervi i futuri aggiornamenti sul prossimo progetto di Kamiya e PlatinumGames, oltre a molte altre notizie relative al mondo dei videogiochi.