Quello che stiamo vivendo è un periodo di grandi annunci che culminerà nei prossimi giorni con una serie di eventi molto attesi come la Summer Game Feser e lo showcase Xbox e Bethesda. Nel frattempo, però, molte compagnie e studi di sviluppo hanno già svelato alcuni dei propri piani futuri. Tra queste ci troviamo anche i ragazzi di Bend Studio, team interno Sony molto talentuoso che ha realizzato il tanto chiacchierato Days Gone.

L’annuncio di Bend Studio è arrivato qualche ora fa con un lungo post pubblicato sul PlayStation Blog. In primis, il team dell’Oregon ha tenuto a svelare il nuovissimo logo che accompagnerà tutte le prossime produzioni che verranno prodotte dal team, ma le sorprese non finiscono qui. Questo grande cambiamento per lo studio segna l’inizio di una nuova era per il team, il quale ha voluto ripercorrete tutta la propria storia all’interno del blog PlayStation.

Dalle origini di Bend Studios passando per quella che è la saga che ha permesso al team di muovere i primi passi: Syphon Filter, lo studio è poi passato alla realizzazione di un paio di spin-off portatili delle IP PlayStation più popolari degli ultimi anni 2000 come: Resistance Retribution per PSP e Uncharted L’Abisso d’Oro per PS Vita. Infine si è arrivati ai tempi moderni, con lo studio che ha creato una nuova IP come Days Gone.

New Logo and some information for Bend Studios Next Game • New IP

• Open World

• Includes Multiplayer

• "Builds upon the open-world systems of Days Gone, but brings you a whole new world"https://t.co/mPeHAqXRgC pic.twitter.com/tdXC5RfvMs — Benji-Sales (@BenjiSales) June 7, 2022

Un bellissimo viaggio sul viale dei ricordi per Bend Studio, ma il team ha anche svelato i primi dettagli di una propria nuova IP in lavorazione. Si tratta di un open world che includerà il multiplayer e che si appoggerà proprio sulle fondamenta a mondo aperto già sperimentate in Days Gone. Al momento questo è tutto quello che sappiamo, ma non vediamo già l’ora di poter scoprire di più sulla prossima opera di questo team PlayStation.