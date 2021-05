Bethesda assume per un nuovo titolo online

Avete mai pensato di lavorare nel settore del gaming? Secondo una nuova offerta lavorativa apparsa su GameJobs.co, Bethesda starebbe cercando delle nuove figure lavorative per un progetto non ancora annunciato. Si tratta di una novità molto interessante soprattutto perché l’annuncio cita in modo diretto Zenimax, con luogo ad Austin, particolarmente nota per aver lavorato, tra le tante, alla serie di The Elder Scrolls e di Fallout oltre che ad aver recentemente pubblicato opere come The Elder Scrolls Online e le relative espansioni.

Entrando più nello specifico, Bethesda sta attualmente cercando una persona che possa ricoprire il ruolo di server engineer, occupandosi quindi dell’ottimizzazione e gestione delle infrastrutture online e del mantenimento dei server. Proprio qui scopriamo un dettaglio molto interessante: la figura dovrà lavorare a un gioco non ancora annunciato, per delle meno specificate piattaforme, sebbene nella lista potremo contare quasi sicuramente Xbox Series X e PC.

Tra le responsabilità previste troviamo quella di lavorare con ingegneri per progettare e migliorare sistemi di gioco, con designer e artisti a seconda delle necessità, e di effettuare molti test sul codice e sulle infrastrutture. Inoltre, sempre riguardo il codice di gioco, Bethesda richiede che il candidato abbia una conoscenza eccellente di C++ e più di cinque anni di lavoro nello sviluppo di software professionali. Si tratta di una posizione molto importante e non sorprende affatto vedere delle richieste così importanti.

Va da sé che il pensiero di tutti ricade subito su opere come Starfield o The Elder Scrolls VI, oppure ad una nuova espansione di The Elder Scrolls Online, ma altri utenti credono che il ruolo riguarda principalmente un gioco collegato a Fallout 76 ambientato nelle Wastelands. Ora come ora è davvero difficile giungere a delle conclusioni, dato che Bethesda non ha ancora confermato nulla in merito e probabilmente non lo farà nell’immediato futuro. Solo il tempo ci dirà qual è il misterioso progetto cui l’offerta lavorativa fa riferimento.