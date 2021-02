Bethesda, il CEO e co-fondatore di Zenimax ci ha lasciati

Queste sono quelle notizie che non vorremo mai dare, questo pomeriggio Bethesda tramite un comunicato sui suoi canali social ufficiali ha dato la triste notizia. Robert Altman ci ha lasciati quest’oggi. Co-fondatore e CEO dell’azienda viene ricordato da tutti come un visionario e un uomo capace di tirare il meglio dalle persone. La notizia purtroppo arriva come un fulmine a ciel sereno e sconvolge l’intera comunità videoludica. Ad accompagnare la notizia, Bethesda ha rilasciato un piccolo comunicato con il quale vuole ringraziare infinitamente Robert per il suo lavoro svolto negli anni, per rendere il mondo dei videogiochi migliore per tutti.

Vi lasciamo alle parole di Bethesda: “Siamo profondamente addolorati nel condividere con voi la notizia della scomparsa di Robert A. Altman, il nostro fondatore e CEO. Era una vera mente visionaria, un amico che credeva fermamente nello spirito delle persone e nelle capacità che tutti noi possiamo esprimere lavorando insieme. Era un leader straordinario e una persona incredibile“. All’interno del tweet che vi linkiamo all’interno di questa notizia è anche possibile leggere una piccola mail che lo stesso Robert ha scritto per tutti i dipendenti che erano a casa durante questo periodo di pandemia.

“In molti sicuramente starete affrontando un periodo di grande stress, dovuto all’isolamento, e le circostanze che ci stanno tenendo in casa. Ancora una volta mi preoccupo che stiate bene giornalmente e che vi prendiate cura di voi stessi, datevi delle tempistiche per il lavoro e mantenete la vostra prospettiva. Tutto questo passerà presto“.

We are deeply saddened to tell you of the passing of Robert A. Altman, our Founder and CEO. He was a true visionary, friend, and believer in the spirit of people and the power of what they could accomplish together. He was an extraordinary leader, and an even better human being. pic.twitter.com/FZFsVtHc5t

— Bethesda (@bethesda) February 4, 2021