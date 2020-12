Bethesda mette in vendita alcuni gadget videoludici per natale

Giunti in periodo natalizio, molti giocatori si concedono diversi acquisti inerenti al mondo videoludico. Tra chi punta ad acquistare il gioco tanto atteso ad un prezzo conveniente, e chi si concede l’acquisto di una nuova console da mettersi in casa, sono tante e sempre molto varie le scelte che il mercato videoludico propone ai propri appassionati durante il periodo delle feste natalizie. Anche Bethesda ha deciso di buttarsi nella mischia, proponendo tutta una serie di fantastici gadget a tema Fallout, DOOM, Skyrim e molte altre saghe della compagnia.

Gadget a tema DOOM

Dopo il lancio di DOOM Eternal avvenuto proprio durante quest’anno, la voglio di squartare in due demoni di ogni forma e dimensione si è moltiplicata tra i giocatori appassionati di questo leggendario brand FPS. Tra i bellissimi gadget proposti da Besthesda troviamo il casco DOOM Classic, un’oggetto davvero imperdibile che si rifà al primo titolo della saga originariamente uscito nel 1993. Potete acquistare il casco dell’iconico DOOM Guy insieme a una serie di altri gadget dedicati al mondo di DOOM a questo indirizzo.

Gadget a tema Fallout

Se amate il genere FPS, ma preferite delle contaminazioni più da gioco di ruolo, allora sarete sicuramente amanti di Fallout. Un brand che nel corso della scorsa generazione ha saputo regalarci sia il quarto capitolo numerato per la serie ufficiale, ma anche diverse sperimentazioni come Fallout 76 e Fallout Shelter. Restando in tema loot, potete provare a ottenere la vostra Nuka Cola preferita con questa confezione a sorpresa contenente una riproduzione delle bottigliette di Nuka Cola. Potete acquistare la confezione a sorpresa Nuka Cola insieme a una serie di altri gadget dedicati al mondo di Fallout a questo indirizzo.

Gadget a tema The Elder Scrolls V Skyrim

Il mondo di Skyrim si sa, è di una vastità davvero sorprendente. Proprio per questo l’epopea fantasy proposta da Bethesda nel quinto capitolo della serie The Elder Scrolls è decisamente uno tra i videogiochi più amati del suo periodo, e non solo. I draghi ci hanno accompagnato in questa grande avventura solcando i cieli di Skyrim, e questa è la vostra occasione per ottenere una riproduzione di Alduin in questa fantastica action figure. Potete acquistare l’action figure di Alduin insieme a una serie di altri gadget dedicati al mondo di Skyrim a questo indirizzo.

Gadget a tema Wolfenstein

Un’altra grande saga classica è tornata proprio di recente, parliamo di Wollfenstein, uno dei padri del genere sparatutto in prima persona. Il personaggio di BJ Blazkowicz è ritornato in grande forma con Wolfenstein II The New Colossus, e Bethesda ha ben pensato di proporre un cappellino con il design della giacca indossata nel gioco dallo stermina nazisti. Potete acquistare lil cappellino di BJ Blazkowicz insieme a una serie di altri gadget dedicati al mondo di Wolfenstein a questo indirizzo.