Beyond Two Souls, uscito oggi su PC in esclusiva Epic Store

Beyond Two Souls, il dramma d’azione/avventura rilasciato per la prima volta da Quantic Dream in esclusiva per PlayStation 3 nel 2013 e ripubblicato per PlayStation 4 nel 2015, è ora disponibile su PC tramite l’Epic Games Store. È il secondo gioco Quantic Dream ad essere rilasciato sulla piattaforma di Epic dopo Heavy Rain. L’ultimo titolo Quantic, Detroit: Become Human, verrà anch’esso lanciato su PC sempre attraverso l’Epic Games Store entro la fine dell’anno.

Il thriller psicologico con protagonisti gli attori hollywoodiani Ellen Page e Willem Dafoe è già disponibile all’acquisto in formato digitale al prezzo di 19,99 euro. La storia è incentrata su Jodie Holmes, una ragazza connessa ad una misteriosa e potente entità fin dalla nascita. Come la maggior parte dei giochi Quantic Dream, le vostre scelte determineranno il suo destino mentre intraprenderà un viaggio alla scoperta della sua vera identità.

Per l’occasione è stato pubblicato un trailer di lancio che troverete poco sotto.

Lo scrittore e regista David Cage ha dichiarato, successivamente al rilascio: “Beyond Two Souls è una storia molto personale per me. Volevo creare un viaggio nella vita di un personaggio, scoprendo Jodie Holmes da quando era piccola fino a quando è adulta. Attraverso i diversi momenti forti della sua vita, ho voluto mostrare come ciò che sperimentiamo ci rende ciò che siamo. È una storia sull’accettazione di se stessi, sull’identità, sulla morte e su cosa c’è dall’altra parte. Ellen Page e Willem Dafoe hanno dato spettacoli di recitazione incredibilmente intensi e commoventi, rendendo il viaggio di Jodie Holmes un’esperienza che potrebbe perseguitarvi a lungo“.

Anche Guillaume de Fondaumière, co-CEO di Quantic Dream ha voluto rilasciare qualche parola: “Dopo il successo del lancio della versione per PC di Heavy Rain attraverso l’Epic Games Store il mese scorso, siamo entusiasti di rilasciare Beyond Two Souls, completamente ottimizzato per PC“.

Ricordiamo che il gioco viene fornito con il DLC Advanced Experiments. I giocatori possono scegliere di giocare la storia in ordine cronologico o cinematografico e c’è anche una modalità cooperativa locale opzionale.

Requisiti minimi

Sistema operativo: Windows 7 o successivo (64 bit)

Processore: i5-4430 @ 3,0 GHz o equivalente

Memoria RAM: 4 GB

Grafica: Nvidia GeForce GTX 660 con 2 GB o AMD Radeon HD 7870 con 2 GB

DirectX: 11

Requisiti consigliati

Sistema operativo: Windows 7 o successivo (64 bit)

Processore: i5-6600K @ 3,5GHz o equivalente

Memoria RAM: 8 GB

Grafica: Nvidia GeForce GTX 970 con 4 GB o AMD Radeon R9 390 con 4 GB

DirectX: 11