Biomutant convince i giocatori PC: miglior lancio su Steam per THQ Nordic

Di Biomutant ne abbiamo parlato per diversi anni e lo abbiamo atteso come uno dei giochi potenzialmente più interessanti in via d’uscita. Ora che il gioco è uscito e sono uscite le recensioni (potete trovare la nostra a questo indirizzo), molti giocatori hanno ammesso di aver ridimensionato le proprie aspettative a causa della tiepida accoglienza di una parte della critica. Non i giocatori PC a quanto pare che, stando ai numeri Steam, sta promuovendo il gioco fin dal day one.

I dati ci arrivano direttamente da Steam, e sono stati segnalati in rete da un utente di Resetera, il quale si è limitato a sottolineare come, nonostante alcune critiche che sta ricevendo il gioco in questi giorni, parliamo del miglior lancio di sempre per un gioco targato THQ Nordic su Steam. Nel momento in cui l’utente ha condiviso i dati, sulla piattaforma gaming di Valve c’erano la bellezza di 52 mila giocatori che stavano eseguendo Biomutant.

È giusto sottolineare come il nuovo titolo THQ Nordic sviluppato dai ragazzi di Experiment 101, è anche disponibile sull’Epic Games Store, su Origin ed è compreso nel catalogo del servizio EA Play Pro. Questo significa che su PC il numero di giocatori che hanno dato fiducia a Biomutant a partire dal day one sarebbe molto più alto dei 52 mila utenti segnalati da Steam e riportati in seconda battuta dall’utente di Resetera.

Insomma, i dati relativi al giorno di lancio di Biomutant parlano chiaro, anche se all’appello mancano i numeri fatti segnare dal gioco su console, il lancio del gioco è stato positivo e ha fatto segnare un record per THQ Nordic. L’interesse e la curiosità da parte degli appassionati sono resistiti fino al day one quindi.