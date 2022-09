BioShock Infinite, così come gli altri capitoli della serie, ha ricevuto la scorsa settimana un nuovo launcher. Gli utenti sono rimasti piuttosto delusi da questo update dalla dubbia utilità, dal momento che questa modifica non aggiunge nulla di “pratico” se non la necessità di effettuare un altro passaggio per poter avviare il gioco. Tuttavia, gli utenti di Steam Deck sono decisamente più perplessi dato che il launcher sembra rendere impossibile l’avvio del titolo.

Pur non essendo uno dei titoli supportati da Steam Deck, infatti, i fan sono sempre riusciti ad avviare BioShock Infinite senza alcun problema. Dopo l’aggiornamento, però, il processo è diventato impossibile e il gioco non si avvia correttamente. Se a ciò si aggiunge la speranza, dati i molti update recenti, che 2K rilasciasse una versione rimasterizzata anche del terzo capitolo della famosa saga horror, risulta evidente la delusione dei fan di BioShock.

Il problema che impedisce l’avvio di BioShock Infinite su Steam Deck è dovuto a una incompatibilità tra Linux e il launcher. Dal momento che la console di Valve utilizza proprio quel sistema operativo, per i giocatori risulta impossibile avviare il gioco. Tuttavia, il problema è già stato risolto dagli stessi utenti che hanno trovato un modo per eliminare il launcher e ripristinare le versioni originali di avvio. Per sfruttare l’avvio diretto dei titoli dovremo andare sul menu di opzioni relative all’avvio dei titoli per ogni singolo gioco. Su Steam, dovremo infatti entrare nel menu “Proprietà” e selezionare il campo con “Opzioni di avvio” nella scheda generale (la prima a comparire). A questo punto, si dovranno inserire delle stringhe di codice, che potete trovare subito qui sotto, nei comandi di avvio, e i giochi non avranno più il launcher alla loro apertura.

BioShock Remastered:

bash -c ‘exec “${@/2KLauncher\/LauncherPatcher.exe/Build\/Final\/BioshockHD.exe}”‘ — %command% -nointro

BioShock 2 Remastered:

bash -c ‘exec “${@/2KLauncher\/LauncherPatcher.exe/Build\/Final\/Bioshock2HD.exe}”‘ — %command% -nointro

BioShock Infinite:

bash -c ‘exec “${@/2KLauncher\/LauncherPatcher.exe/Binaries\/Win32\/BioShockInfinite.exe}”‘ — %command% -nointro