Siamo ormai nel bel mezzo del Black Friday 2022, il periodo più amato dai risparmiatori e da tutti coloro che sono alla ricerca di qualche particolare affare. Dagli elettrodomestici ai vestiti, passando per mobili, gadget e chi più ne ha più ne metta: i prodotti in sconto sono veramente innumerevoli e, tra di loro, possiamo anche trovare i nostri amatissimi videogiochi. Ma, se togliessimo per una volta dai nostri elenchi FIFA, Call of Duty e tutti quei giochi che costellano costantemente le vette delle classifiche di vendita, cosa rimarrebbe? Abbiamo provato a trovare una risposta a questo quesito elencandovi in questo articolo quelli che sono per noi 5 giochi ignorati dalle masse che dovreste invece recuperare subito. Soprattutto ora che sono disponibili a un prezzo eccezionale grazie al Black Friday!

5 giochi ignorati da tutti che dovresti recuperare subito

Deathloop | -73%

Foto generiche Abbiamo deciso di iniziare questo elenco dei 5 giochi ignorati da tutti da recuperare il prima possibile con una vera e propria gemma, un titolo dotato di qualità produttive altissime. Stiamo infatti parlando di Deathloop, opera dei creatori dell’ottima saga di Dishonored, che è da qualche mese disponibile anche per Xbox dopo essere stata per un anno un’esclusiva console PlayStation. Un FPS in cui la libertà del giocatore è posta sopra tutto e dove ogni singolo livello può diventare un enorme parco divertimenti dove dare libero sfogo alla propria verve assassina. Deathloop è insomma un gioco davvero consigliato, con poche, pochissime riserve.

Sonic Frontiers | -37%

Foto generiche Lo sappiamo: considerare un gioco sottovalutato già qualche giorno dopo il suo lancio sul mercato è quantomeno un giudizio discutibile, ma non potevamo esimerci dall’inserire in questa lista Sonic Frontiers. Il recentissimo titolo della celeberrima saga, nonostante sia alla fine dei conti un gioco tutto sommato valido come vi abbiamo raccontato anche nella nostra recensione, è infatti per qualche motivo poco considerato da fan della vecchia guardia e nuovi giocatori. Un errore che vi consigliamo di non fare, con Sonic Frontiers che resta un ottimo titolo, soprattutto ora che è venduto a un prezzo d’eccezione pochissimi giorni dopo il lancio. Se saprete dargli un’occasione senza farvi annebbiare da voci e pregiudizi l’ultima fatica di SEGA potrebbe rivelarsi una bella sorpresa.

Ghostwire Tokyo | -62%

Foto generiche “Un combat system intrigante, attività sopra le righe e una direzione artistica decisamente riuscita”: con queste parole abbiamo descritto Ghostwire Tokyo nella nostra recensione, parlandone come un piccolo gioiellino perfetto per tutti gli amanti degli open world e della cultura giapponese. Un’opera, quindi, non per tutti, ma in grado di avere ben più di una cosa da dire a chi saprà dargli un’occasione. Attenzione però se non siete troppo coraggiosi: Ghostwire Tokyo ha infatti diverse sfumature horror che vi faranno scendere ben più di un brivido lungo la schiena. Se le amate, invece, beh: eccovi un altro motivo per dare un’occasione a questo ottimo gioco.

Immortals Fenyx Rising | -79%

Foto generiche Un altro titolo che non ha avuto la fortuna che si meritava e che è ora possibile trovare a un prezzo a dir poco super grazie al Black Friday è sicuramente Immortals Fenyx Rising. L’open world di Ubisoft, nonostante sia effettivamente uno dei giochi più derivativi degli ultimi tempi, ha infatti ben più di una freccia al proprio arco e riesce a convincere grazie a un gameplay semplice ma divertente. Un gioco assolutamente per tutti, dal giovane videogiocatore fino al player più navigato, che, senza troppe pretese, potranno trovare in Immortals Fenyx Rising un’avventura degna di essere vissuta.

It Takes Two | -55%

Foto generiche Vi prego, abbassate i forconi: sono pienamente d’accordo che inserire un titolo che ha vinto il premio di miglior gioco dell’anno, tra l’altro solamente lo scorso anno, tra una lista di videogiochi ignorati da molti è quantomeno un ossimoro. Considerata la grandissima qualità del gioco sono però sicuro di come meriterebbe decisamente una maggior fortuna, anche tra coloro che l’hanno ingiustamente bollato come un’avventura infantile o non abbastanza interessante. Se avete un amico con cui vivere questa avventura fatelo, soprattutto ora che è venduto a un prezzo d’eccezione: difficilmente non vi entrerà a cuore questa meravigliosa epopea firmata Hazelight.

