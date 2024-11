Black Friday PlayStation Store: SCONTI IMPERDIBILI su console, accessori e videogiochi

Il Black Friday 2024 è arrivato anche sul PlayStation Store, portando con sé una valanga di sconti imperdibili, che raggiungono il 60%. Questa è la vostra occasione per arricchire la collezione di giochi, acquistare una nuova PS5 o aggiornare il vostro setup con accessori e abbonamenti a prezzi imbattibili.

Potrete scegliere tra un’enorme selezione di giochi per PS4 e PS5, dai grandi successi più recenti ai titoli iconici. Anche gli accessori come il DualSense, il visore PS VR2 e le Pulse Elite sono in sconto, permettendovi di migliorare la vostra esperienza di gioco con dispositivi di altissima qualità. Se desiderate fare un upgrade al vostro sistema di gaming, non lasciatevi sfuggire queste promozioni.

Black Friday PlayStation, perché approfittarne?

Tra le proposte più interessanti troviamo giochi di punta come Marvel's Spider-Man 2, che potete acquistare a un prezzo ribassato, e il bundle PS5 Fortnite – Cobalt Star, una combinazione perfetta tra tecnologia all’avanguardia e contenuti esclusivi. Gli abbonamenti a PlayStation Plus, inoltre, sono scontati fino al 30%: un’opportunità per accedere a centinaia di giochi, multiplayer online e altri vantaggi esclusivi.

Non mancano nemmeno titoli di grande richiamo come il remake di Silent Hill 2 e Star Wars Outlaws, entrambi disponibili con riduzioni sul prezzo di listino. Arricchite la vostra libreria risparmiando cifre importanti e regalatevi un’esperienza di gioco senza paragoni.

Le offerte Black Friday 2024 sono disponibili fino al 2 dicembre, salvo esaurimento scorte. Ogni giorno potrete trovare nuove promozioni visitando il PlayStation Store, dove vi aspettano affari esclusivi per i prodotti e i titoli più amati del momento. Non perdete l’occasione di fare un grande affare!