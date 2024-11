Black Friday: SCONTI fino a 100€ sulla sedia gaming Secretlab TITAN Evo

Se desiderate una sedia da gaming che unisca comfort, ergonomia e un design premium, questa è l'occasione che fa per voi. In occasione del Black Friday, la Secretlab TITAN Evo è disponibile con uno sconto fino a 100€. Un'opportunità imperdibile per elevare la vostra postazione di gioco o di lavoro a un livello superiore.

Vedi offerte su SecretLab

Secretlab TITAN Evo, perchè acquistarla?

La Secretlab TITAN Evo è progettata per chi trascorre molte ore al computer, sia per lavoro che per svago. Grazie al supporto lombare regolabile in 4 direzioni e al cuscino magnetico in memory foam per la testa, offre un comfort personalizzato, aiutando a mantenere una postura corretta e prevenendo dolori alla schiena. È la scelta ideale per gamer professionisti, streamer e per chiunque cerchi una seduta di qualità superiore.

Tra le sue caratteristiche distintive spiccano i materiali di alta qualità. Potete optare per il resistente rivestimento in Similpelle Ibrida NEO o per il traspirante Tessuto SoftWeave Plus, entrambi progettati per durare nel tempo e garantire il massimo comfort anche durante le sessioni più lunghe. La base rinforzata in alluminio e le ruote antiscivolo completano un design robusto ed elegante.

La TITAN Evo è dotata di braccioli 4D, completamente regolabili per adattarsi alle preferenze di ogni utente. Il meccanismo di inclinazione multiblocco consente di personalizzare l'angolazione dello schienale, offrendo un'esperienza su misura per ogni situazione: dal gaming intenso al relax tra una sessione e l'altra. Disponibile in diverse dimensioni, la TITAN Evo si adatta a qualsiasi corporatura, garantendo sempre il massimo del comfort.

Con uno sconto fino a 100€ durante il Black Friday, è il momento ideale per investire in un prodotto che combina tecnologia avanzata, design di alta gamma e materiali premium. Non lasciatevi sfuggire questa promozione esclusiva! La Secretlab TITAN Evo è una scelta vincente per migliorare il vostro setup, sia per il gaming che per l'ufficio.

Vedi offerte su SecretLab