Black Friday 2021 | I migliori SSD per PS5 e Xbox Series X/S

Ci stiamo avvicinando al Black Friday 2021, e nel frattempo sono già disponibili online una serie di sconti ed offerte che vi faranno sicuramente gola. In questa guida abbiamo scelto alcuni dei migliori SSD, sia interni che esterni, che potete collegare comodamente ed in tutta facilità alle vostre console da gaming casalinghe. Che siate già passati alla next-gen con PlayStation 5 o Xbox Series X|S, o che abbiate in casa le console della scorsa generazione, questa guida saprà darvi più di uno sguardo ai migliori SSD sulla piazza.

Gli SSD esterni sono decisamente quelli più facili da utilizzare, dato che sono anche i più immediati da collegare alle console. Tramite un cavo USB, sempre incluso nella confezione d’acquisto, sarete in grado di trasportare salvataggi o interi file di gioco dalla memoria d’archiviazione delle console direttamente al dispositivo SSD in vostro possesso. Se c’è una cosa da tenere conto, però, quella è la dimensione dell’SSD, che può variare a seconda dello spazio di cui avete bisogno. A questo indirizzo trovate la guida agli SSD per PS5.

La situazione per gli SSD interni su console è già diversa. Se giocate su Xbox Series X|S è bene che sappiate che esiste un SSD ufficiale prodotto da Seagate, (qui trovate la guida agli SSD Xbox) e che è utilizzabile in modo molto semplice ed immediato. Basta inserirlo nella sua porta situata nel retro delle console di nuova generazione, un po’ come si usava fare con le memory card qualche generazione fa. Su PS5, invece, serve un minimo di abilità tecnica in più, ma vi spieghiamo nel dettaglio come fare in questa nostra guida completa.

Mancando ancora diverse settimane al Black Friday 2021, questo articolo verrà aggiornato con tutti i prodotti migliori messi in offerta da Amazon. In attesa di scoprire quali saranno gli SSD interni ed esterni in sconto, ecco diverse offerte molto interessanti che si possono già trovare in rete.

Black Friday 2021: migliori SSD esterni per console

Seagate Expansion Card

Come abbiamo vitato poco fa, la coppia di console di nuova generazione Microsoft Xbox Series X|S ha dalla loro un modello di SSD ufficiale. Parliamo del Seagate Expansion Card, un SSD che va inserito nel retro delle due console di nuova generazione Xbox nella sua porta proprietaria. Il prodotto è disponibile su Amazon ad un prezzo scontato ed è attualmente il metodo più veloce e semplice per aumentare lo spazio a disposizione sulle console di nova generazione Microsoft..

SanDisk Extreme SSD

Passiamo ora al Sandisk Extreme SSD disponibile con capacità da 500 GB, 1TB, 2TB o 4TB e supportato sia da PS5 che da Xbox Series X|S. Questo SSD supporta la Tecnologia nvme che permette di avere ottime prestazioni, una velocità di lettura fino a 1.050 mb/s e velocità di scrittura fino a 1.000 mb/s in un’unità portatile ad alta capacità. Si tratta, inoltre, di un’unità SSD perfetta per contenere tutti i dati di cui avete bisogno collegandovi velocemente su ogni console attualmente sul mercato. Va sottolineata, infine, la sua unica resistenza alle cadute e la protezione ip55 contro acqua e polvere.

Crucial BX500

Passiamo ora ad un SSD con un budget abbordabile per tutte le tasche: l’SSD Crucial BX500. Si tratta di un prodotto compatto e ottimo anche come primo SSD in assoluto per chi magari non è in cerca del modello all’ultimo grido. Questo SSD è supportato da PS5 e Xbox Series X|S ed è disponibile sia in versione da 480GB che da 1TB o 4TB. Grazie alle sue dimensioni contenute è perfetto per chi ha bisogno di portarsi in giro i propri salvataggi o i giochi in un dispositivo piccolo e per nulla ingombrante.

Black Friday 2021: migliori SSD interni per console

WD_BLACK SN850

Passiamo ora al primo SSD interno di questa nostra guida; adatto per chi ha già più dimestichezza nell’installazione di prodotti del genere e per chi è in cerca di un SSD di grande qualità supportato anche da PS5. A venire in contro a queste esigenze ci pensa l’SSD Westren Digital WD Black SN850. Disponibile ad un prezzo attualmente scontato, questo SSD interno è stato appositamente progettata e realizzata da WD per offrire un’ottima sicurezza e affidabilità ad ogni tipologia di utenti, anche per i videogiocatori che hanno sempre bisogno di maggiore spazio d’archiviazione a loro disposizione e preferiscono un SSD interno rispetto ad una versione esterna.

Samsung 980 PRO

Chiudiamo la nostra guida con un altro SSD interno, ovvero il Samsung 980 Pro. Oltre ad essere compatibile con tutte le console di nuova generazione, questo SSD ha dalla sua una particolarità che farà sicuramente piacere ai possessori di una console next-gen Sony, dato che questo SSD interno è uno dei primi ad essere completamente compatibile anche con la nuovissima PlayStation 5.

