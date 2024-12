Black Ops 6: arriva la modalità ispirata a Squid Game

Call of Duty e la popolare serie Netflix Squid Game stanno per unire le forze in una collaborazione a dir poco inaspettata. Un nuovo trailer annuncia, infatti, l'arrivo di una modalità di gioco ispirata a Squid Game in Call of Duty, prevista per gennaio 2024, in concomitanza con il lancio della seconda stagione della serie TV il 26 dicembre.

Sebbene i dettagli specifici non siano ancora stati rivelati, si prevede che la modalità sarà disponibile sia in Black Ops 6 che in Warzone. Questa collaborazione rappresenta un'ulteriore espansione del fenomeno Squid Game, che ha già generato un gioco multiplayer per smartphone e un'esperienza di live-action role-playing.

La partnership tra questi due giganti dell'intrattenimento potrebbe offrire ai giocatori l'opportunità di vivere l'adrenalina dei giochi mortali di Squid Game all'interno dell'universo di Call of Duty, magari impugnando armi moderne o vestendo i panni delle guardie del gioco.

Nel corso degli anni, abbiamo assistito a numerose fusioni tra diverse forme di media: un esempio emblematico è stata la collaborazione tra Fortnite e l'universo Marvel, che ha visto l'introduzione di personaggi iconici come Iron Man e Thanos nel popolare battle royale.

Una curiosità interessante riguarda l'origine di Squid Game. Il creatore della serie, Hwang Dong-hyuk, ha concepito l'idea nel 2008, ma ha dovuto aspettare oltre un decennio prima di vederla realizzata.

D'altra parte, Call of Duty ha una storia più lineare di successo. Lanciato nel 2003, il franchise ha rapidamente guadagnato popolarità, diventando uno dei più venduti nella storia dei videogiochi. La sua capacità di reinventarsi costantemente, incorporando elementi di attualità e cultura pop, ha contribuito alla sua longevità.