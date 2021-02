Blizzard Arcade Collection: annunciata la trilpetta di grandi classici

Grande serata di annunci quella odierna, con Blizzard che si è resa protagonista dell’edizione online della BlizzCon; l’evento tutto dedicato ai mondi virtuali della compagnia californiana. Sebbene in questi giorni si sono susseguiti diversi leak e voci di corridoio molto insistenti, c’è un annuncio che ha saputo sfuggire al chiacchiericcio online cogliendoci di sopresa, parliamo della Blizzard Arcade Collection.

Questa nostalgica collection ci riporta direttamente agli albori della compagnia statunitense, proponendo agli appassionati ben tre esperienze prelavate direttamente dall’archivio storico di questa software house. Blizzard Arcade Collection, infatti, ha nel suo pacchetto: Rock’n Roll Racing, Lost Vikings e Blackthorne, tre titoli che hanno fatto la storia di questa compagnia nell’epoca degli anni ’90.

Ulteriore sorpresa di questo annuncio è la sua data di uscita, che ha visto la Blizzard Arcade Collection arrivare su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch proprio ora acquistando il bundle dell’anniversario, nell’esatto momento in cui è stata annunciata. Preparatevi quindi ad aprire il portafoglio, per giocare (o rigiocare) a tre grandissimi classici della ludoteca di casa Blizzard. Di sicuro un’annuncio che fa piacere, e che saprà portare una sana ventata di nostalgia nelle nostre case.

La BlizzCon Online ci ha proposto diversi aggiornamenti su giochi Blizzard già conosciuti, ma anche tutta una serie di novità molto apprezzabili. Cosa ne pensate dell’annuncio di questa nuova Blizzard Arcade Collection? Qual è stata la presentazione che vi ha colpito di più di questo nuovo evento targato Blizzard? Fatecelo sapere lasciandoci un vostro commento nella sezione dedicata.